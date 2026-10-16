Héctor Cossio y la caída en la valoración del Presidente: “Su figura ya está dañada”

¿Dónde está el Presidente José Antonio Kast? Esa es la pregunta que plantea el editor general de El Mostrador, Héctor Cossio, al analizar la ausencia de la figura presidencial durante los aluviones, tormentas e inundaciones que afectaron a la Región Metropolitana.

En conversación con Mirna Schindler en Al Pan Pan de El Mostrador, Cossio comparó el despliegue del Presidente respecto del efectuado en el norte grande del país hace meses, con contrastes claros.

“Pudimos apreciar en los eventos climáticos extremos, tanto en el aluvión como en la tormenta eléctrica y la granizada y las inundaciones de días después, que no estaba la figura del Presidente. Entonces, lo primero que puedo hacer es decir, a ver, hagamos una comparación respecto de las tormentas que ocurrieron en el mes de julio, que afectaron muy fuertemente, sobre todo en la región de Coquimbo. Ahí vimos golpear a un presidente con muchas chaquetas (…) Lo vimos tratando de capitalizar políticamente esto. ¿Cuál fue la evaluación? El Gobierno, pues, llegó tarde“, recordó.

En esa línea, planteó que la falta de conducción política en la reciente crisis pasa por un nuevo diseño comunicacional en La Moneda, responsivo al deterioro de la aprobación de Kast. “¿Y por qué? (…) Porque el Presidente va en una profunda caída libre en la valoración y en el aumento de la desaprobación. Entonces, hoy día no vemos al Presidente en donde debería estar porque hay una intención de proteger una figura que ya está dañada“, sostuvo, citando las alicaídas cifras que consigue el Mandatario en las encuestas: la última edición de Criteria sitúa su aprobación en un 27 % y su rechazo en un 64 %.

A renglón seguido comparó los resultados del Presidente con el peor momento de Gabriel Boric como Presidente, y el cruce no beneficia al Gobierno actual: “[La desaprobación] no es similar, es más profunda. Y habría que decir, ¿cuál es el momento más débil del expresidente Gabriel Boric? Cuando perdió la convención constitucional y se perdió la posibilidad de cambiar la constitución, el cuatro de septiembre. Ese día se registró la más alta desaprobación del presidente Boric”.

“Bueno, en siete meses, el Presidente José Antonio Kast registra una desaprobación superior al peor momento de Gabriel Boric (…) . Eso dice mucho, muchísimo, y desde luego que alerta también a las filas del oficialismo”, retrató.