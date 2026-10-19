Al Pan Pan: ¿dónde están las responsabilidades tras la caída del fondo E?

El Fondo E, que supuestamente es el más seguro ante los vaivenes de los mercados, ha caído un 10,39% en su valor este año. Todo a causa de inversiones de las AFP en derivados de tasas de interés, un mecanismo sumamente sensible a las determinaciones de la Reserva Federal de Estados Unidos.

En 2026, este organismo ha aumentado las tasas de manera constante, lo que afectó sobremanera al fondo más conservador. Estas inversiones venían generando cuestionamientos desde el Banco Central, expertos e, incluso, ejecutivos de las propias administradoras.

En este escenario, algunos apuntan a la Superintendencia de Pensiones. Osvaldo Macías, quien dirigió el organismo durante una década hasta este año, dijo que “no hago ningún mea culpa”, ya que “la Superintendencia actuó correctamente, advirtiendo a los que, se supone, son los que saben”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre este tema con el exsuperintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

En la actualidad internacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, abordó la crisis que vive su país en medio de masivas manifestaciones que han derivado en episodios de violencia, saqueos y quemas.

El mandatario responsabilizó a “extremistas de la extrema izquierda” de la destrucción, manifestó su apoyo a la policía y a los comerciantes y sostuvo que “los que destruyeron deben pagar, los que saquearon, deben devolver. Los que intentaron derribar la República, tendrán que responder”, en referencia a un trabajo de inteligencia para identificar responsabilidades.

Los incidentes comenzaron tras una manifestación en el liceo Saint-Exupéry, en las afueras de París, a mediados de septiembre, por la falta de profesores para impartir algunos cursos. Posteriormente, las movilizaciones derivaron en protestas por el encarecimiento del costo de la vida.

Analizamos este tema junto al periodista, escritor y guionista de cine y televisión radicado en Francia, Gilberto Villarroel.