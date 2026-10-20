Al Pan Pan: continúa la búsqueda de responsables tras caída del fondo E

Ante la detención de algunos inmigrantes durante la conmemoración de los siete años del estallido social, el presidente José Antonio publicó en redes sociales que “no vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público”.

En ese contexto, anunció que el Gobierno utilizará “todas las herramientas legales y administrativas” disponibles para expulsar del país a los extranjeros involucrados en este tipo de hechos.

En otro ámbito, el Ejecutivo analiza las medidas que podría adoptar tras la caída de casi 10,4% que acumula el Fondo E durante este año. Mientras tanto, la oposición busca rearticularse en torno a sus dos principales figuras: los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos el escenario político junto al sociólogo, cientista político y escritor Alberto Mayol.

Además, abordamos la situación de los fondos de pensiones luego de conocerse las pérdidas de casi 10,4% que registra durante este año el Fondo E administrado por las AFP.

Frente a esta situación, el biministro Claudio Alvarado señaló que “si en el transcurso de los próximos días nos damos cuenta de que existen responsabilidades por no cumplimiento de normas específicas, obviamente que evaluaremos cómo enfrentar esta situación”.

Entre las alternativas que analiza el Gobierno se encuentra la posibilidad de interponer acciones judiciales.

Cabe recordar que las pérdidas se produjeron luego de que las administradoras realizaran inversiones en derivados de tasas de interés, instrumentos especialmente sensibles a las variaciones de tasas en Estados Unidos. Estas operaciones venían siendo cuestionadas por el Banco Central, expertos e incluso algunos ejecutivos de las propias administradoras.

Analizamos las causas, responsabilidades y posibles consecuencias de esta situación junto al doctor en Economía Andras Uthoff, quien integró el Consejo Consultivo Previsional y el Consejo Asesor para la Reforma Previsional durante los gobiernos de Michelle Bachelet.