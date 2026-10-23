Al Pan Pan: a siete años del 18-O, ¿cómo se puede leer el estallido social?

Al cumplirse siete años del estallido social, el sociólogo y exministro secretario general de Gobierno José Joaquín Brunner publicó una columna en la que analiza en siete puntos lo ocurrido a partir de octubre de 2019.

Brunner plantea que en ese momento se produjo una protesta masiva y mayoritariamente pacífica, pero que terminó “secuestrada” por la violencia.

También aborda las distintas interpretaciones que persisten sobre esos hechos según la posición política. Por una parte, menciona la idea del “despertar” de la sociedad, una lectura que, a su juicio, tiende a absolver la violencia. Por otra, está la tesis del “estallido delictual”, sostenida por el presidente José Antonio Kast y el Partido Republicano.

Respecto de los dos procesos constitucionales fallidos, Brunner sostiene que dejaron una importante lección democrática: Chile rechazó la posibilidad de que un sector político impusiera su visión al conjunto de la sociedad.

Hoy conversamos con el sociólogo, exministro secretario general de Gobierno durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y director del Doctorado en Educación Superior de la UDP, José Joaquín Brunner.

En otro tema, distintas organizaciones han denunciado una “asfixia presupuestaria” para 2027 en materia de derechos humanos.

Para abordar los antecedentes y alcances de esta situación, conversamos con el editor de la Unidad de Investigación de El Mostrador, Carlos Basso.