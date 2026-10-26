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Reactivan alerta SAE en Las Condes por aumento del caudal de Quebrada Honda PAÍS FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

Reactivan alerta SAE en Las Condes por aumento del caudal de Quebrada Honda

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Las intensas precipitaciones provocaron una nueva activación de Quebrada Honda, sector afectado por el aluvión del 8 de octubre. El incremento del flujo de agua llevó a reforzar las medidas preventivas y los llamados a evacuación.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La activación de Quebrada Honda, en Las Condes, volvió a encender las alertas por el aumento del caudal durante las intensas precipitaciones en Santiago. La emergencia motivó medidas preventivas y llamados a evacuación en el sector afectado por el aluvión del 8 de octubre. Equipos municipales mantienen el monitoreo del cauce mediante sensores y trabajos de despeje para reducir el riesgo de nuevos desbordes.
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Una nueva emergencia se registró en la comuna de Las Condes debido al aumento del caudal de Quebrada Honda, en medio de las intensas lluvias que afectan a la Región Metropolitana. La situación motivó la reactivación de la alerta del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE).

La crecida se produjo en el mismo sector donde el pasado 8 de octubre se originó un aluvión que provocó importantes daños en San Carlos de Apoquindo y otros puntos de la comuna.

El incremento del flujo de agua obligó a reforzar las medidas de seguridad en el lugar. La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, llamó a los vecinos de las zonas expuestas a evacuar preventivamente, especialmente en viviendas que ya habían resultado afectadas por el ingreso de agua. La evacuación, eso sí, debe ser hacía zonas verticales, ojalá los segundos pisos de las viviendas, por el riesgo de nuevas crecidas.

Monitoreo ante el riesgo de una nueva emergencia

La quebrada permanece bajo vigilancia de equipos municipales y organismos de emergencia. En el sector se instaló un sensor de telemetría que permite monitorear en tiempo real las variaciones del nivel del agua y detectar aumentos que representen un riesgo para la población.

Las autoridades también han desplegado maquinaria pesada para retirar sedimentos y mantener despejados los ductos de evacuación de aguas lluvias, con el objetivo de evitar obstrucciones que agraven la emergencia.

La nueva activación ocurre después del aluvión del 8 de octubre, episodio que abrió cuestionamientos sobre los mecanismos de alerta temprana. En esa oportunidad, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) explicó que la rapidez del fenómeno impidió emitir oportunamente mensajes SAE.

26 de octubre de 2026/LAS CONDES
Las lluvias registradas en las últimas horas, provocaron nuevas inundaciones en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.
FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

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