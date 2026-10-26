Reactivan alerta SAE en Las Condes por aumento del caudal de Quebrada Honda

Una nueva emergencia se registró en la comuna de Las Condes debido al aumento del caudal de Quebrada Honda, en medio de las intensas lluvias que afectan a la Región Metropolitana. La situación motivó la reactivación de la alerta del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE).

La crecida se produjo en el mismo sector donde el pasado 8 de octubre se originó un aluvión que provocó importantes daños en San Carlos de Apoquindo y otros puntos de la comuna.

El incremento del flujo de agua obligó a reforzar las medidas de seguridad en el lugar. La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, llamó a los vecinos de las zonas expuestas a evacuar preventivamente, especialmente en viviendas que ya habían resultado afectadas por el ingreso de agua. La evacuación, eso sí, debe ser hacía zonas verticales, ojalá los segundos pisos de las viviendas, por el riesgo de nuevas crecidas.

Monitoreo ante el riesgo de una nueva emergencia

La quebrada permanece bajo vigilancia de equipos municipales y organismos de emergencia. En el sector se instaló un sensor de telemetría que permite monitorear en tiempo real las variaciones del nivel del agua y detectar aumentos que representen un riesgo para la población.

Las autoridades también han desplegado maquinaria pesada para retirar sedimentos y mantener despejados los ductos de evacuación de aguas lluvias, con el objetivo de evitar obstrucciones que agraven la emergencia.

La nueva activación ocurre después del aluvión del 8 de octubre, episodio que abrió cuestionamientos sobre los mecanismos de alerta temprana. En esa oportunidad, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) explicó que la rapidez del fenómeno impidió emitir oportunamente mensajes SAE.