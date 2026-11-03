Oposición no pisa el palito de Kast y posterga acusación contra Rabat para asegurar votos del PDG

La oposición no piensa seguirle el juego al Presidente José Antonio Kast. Después de que el Mandatario los desafiara desde Italia a presentar de una vez la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, las bancadas de centroizquierda e izquierda sostuvieron este martes una reunión de emergencia y decidieron mantener su calendario.

El libelo sigue sin fecha de ingreso y la principal preocupación es reunir los votos para aprobarlo.

“Como oposición no vamos a pisar el palito. No vamos a caer en la provocación del Presidente”, respondió el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, tras la cita realizada en el comedor del Frente Amplio en el Congreso.

El emplazamiento presidencial había sido directo: “Que la presenten y que se vote. Que presenten la acusación mañana”, lanzó Kast, cuestionando que sus adversarios lleven una semana anunciando la ofensiva sin concretarla.

Pero detrás de la respuesta opositora hay un cálculo parlamentario. Según consigna La Tercera, la demora ya genera molestias entre algunos diputados del sector, aunque la mayoría de las bancadas optó por esperar hasta tener un texto jurídicamente sólido.

El PDG, otra vez en el centro de los cálculos

La principal preocupación es convencer a los parlamentarios indecisos, especialmente a los 14 diputados del Partido de la Gente (PDG), cuyos votos podrían resultar decisivos.

Tal como informó El Mostrador, la bancada liderada por Juan Marcelo Valenzuela ya advirtió que no tomará una decisión mientras no conozca los fundamentos de la acusación. Su intención es votar en bloque, pero tampoco descarta otorgar libertad de acción.

En la oposición consideran que una acusación sin argumentos jurídicos convincentes podría facilitar el rechazo de los diputados que todavía no definen su postura.

“Me interesa que presentemos una acusación sólida y contundente que ponga el foco en donde corresponde, en la responsabilidad constitucional”, sostuvo el diputado Jaime Araya (ind.-PPD), quien también pidió concretarla a la brevedad.

El escrito está en su etapa final y las bancadas han distribuido su elaboración entre distintos equipos jurídicos. Soto confirmó que este jueves habrá una nueva reunión con abogados constitucionalistas, tras la cual se darán a conocer los próximos pasos.

En paralelo, parlamentarios opositores recurrieron a la Contraloría General de la República para exigir la entrega de los decretos que autorizaron las cuestionadas rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores.

Las diferencias también llegan al Presupuesto

La ofensiva contra Rabat tampoco está libre de diferencias en el Senado.

La senadora Yasna Provoste (DC) anunció que la oposición no está disponible para aprobar el presupuesto del Ministerio de Justicia mientras el ministro continúe en su cargo.

Sin embargo, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, negó que existiera un acuerdo general en esos términos y planteó que el eventual rechazo debía discutirse, incluso como gesto político.

Así, la oposición mantiene dos frentes abiertos: construir una acusación que consiga los votos necesarios y ordenar su estrategia para presionar la salida de Rabat.

Por ahora, Kast exige que presenten el libelo y las bancadas opositoras responden que no aceptarán sus plazos. Pero el problema de fondo sigue pendiente: tener una acusación jurídicamente sólida y los votos para que prospere.