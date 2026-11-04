Al Pan Pan: tsunami demócrata sepulta los últimos dos años de la administración Trump

Las elecciones de medio término en Estados Unidos dejaron una victoria para el Partido Demócrata, que logró recuperar el control del Senado y de la Cámara de Representantes, estableciendo un nuevo contrapeso al Gobierno del presidente Donald Trump.

Entre los resultados destacaron las inesperadas victorias demócratas en Carolina del Sur y Texas, estados históricamente republicanos. Los comicios, en los que se renovaron los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado, representan un cambio en el equilibrio de fuerzas del Congreso estadounidense.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos los resultados y sus consecuencias junto a María Puerta Riera, profesora de Ciencia Política en Valencia College, Estados Unidos, copresidenta de la Sección de Estudios Latinos de LASA y miembro de la Red de Politólogas.

En territorio nacional, la permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, sigue generando diferencias al interior del oficialismo. En medio de los cuestionamientos por las rebajas de condenas a responsables de delitos sexuales, el Presidente José Antonio Kast reiteró su respaldo al secretario de Estado y comenzó a contactar a parlamentarios de su sector que apoyarían una eventual acusación constitucional en su contra.

Entre ellos se encuentra el diputado independiente de la bancada UDI, Hotuiti Teao, quien señaló: “Valoro la disposición del Presidente a escuchar posiciones distintas, pero quiero ser enfático: el diálogo no significa, bajo ninguna circunstancia, cambiar mi posición respecto a que se podría haber hecho más para evitar que estos delincuentes optaran por rebaja de condena”.

Conversamos de este tema junto al director ejecutivo de activa research, Ramón Cavieres.