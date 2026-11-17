La Corte de Apelaciones de Valparaíso debió suspender este lunes el procedimiento destinado a elaborar la terna de candidatos para reemplazar a la actual fiscal regional, Claudia Perivancich, luego de que la Corte de Apelaciones de La Serena acogiera una orden de no innovar presentada por una de las postulantes excluidas del concurso.

La decisión judicial responde a una acción presentada por la fiscal Greta Fuchslocher, quien recurrió al tribunal de alzada de La Serena después de quedar fuera del proceso de selección por estar casada con otro integrante del Ministerio Público.

Se trata del fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez, vínculo matrimonial que fue utilizado como argumento para excluirla de la nómina de aspirantes al cargo.

Ante esa determinación, Fuchslocher presentó un recurso judicial acompañado de una solicitud de orden de no innovar, con el objetivo de impedir que el procedimiento continuara mientras se revisaba su situación.

Aunque inicialmente la orden de no innovar fue rechazada, la persecutora presentó una reposición que finalmente fue acogida por la Corte de Apelaciones de La Serena.

Con ello, el tribunal dispuso la suspensión del procedimiento, impidiendo que la Corte de Apelaciones de Valparaíso avanzara en la selección de los candidatos.

La resolución obligó a detener la jornada en que el tribunal porteño debía recibir a las personas postulantes y, posteriormente, efectuar la votación destinada a conformar la terna.

Dicha nómina debe ser remitida al fiscal nacional, quien tiene la responsabilidad de designar a la persona que asumirá la Fiscalía Regional de Valparaíso una vez que concluya el período de su actual titular.

La presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, fue la encargada de comunicar a los aspirantes la resolución que impedía continuar con el procedimiento.

“Esto significa un problema, son las reglas del juego”, señaló la magistrada al informar sobre la suspensión.

La situación introduce una nueva dificultad en el proceso de sucesión de Claudia Perivancich, quien finalizará su período al frente del Ministerio Público en la Región de Valparaíso el próximo 29 de diciembre.

Todos los aspirantes que participan en el concurso pertenecen a la Fiscalía, por lo que el procedimiento busca seleccionar entre funcionarios del propio organismo a quienes integrarán la terna que deberá evaluar el fiscal nacional.

Sin embargo, la orden de no innovar impide que la Corte de Apelaciones de Valparaíso continúe con las etapas pendientes mientras se mantenga vigente la medida judicial.

La controversia se concentra en la exclusión de Fuchslocher y, específicamente, en el argumento relacionado con su vínculo matrimonial con el fiscal jefe de Limache.

La decisión de la Corte de Apelaciones de La Serena no resuelve todavía el fondo de la controversia sobre su participación en el concurso, pero sí paraliza temporalmente el procedimiento de selección.

El calendario adquiere especial relevancia debido a la proximidad del término del período de Perivancich.

Si la tramitación judicial impide completar la terna y concretar el nombramiento antes del 29 de diciembre, la Fiscalía Regional de Valparaíso podría quedar bajo un régimen de subrogancia hasta que se designe a su nuevo titular.

Por ahora, el proceso permanece suspendido a la espera de las decisiones judiciales que permitan determinar cómo continuará la selección del próximo fiscal regional.