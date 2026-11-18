En medio de una creciente influencia de las redes sociales en política, el Tribunal Superior Electoral de Brasil multó a Meta (el conglomerado tecnológico detrás de Facebook, WhatsApp e Instagram, entre otros) por 1,3 millones de dólares por incumplir órdenes sobre trato igualitario en las elecciones presidenciales de ese país. Durante la campaña, el presidente Lula da Silva acusó al gigante tecnológico de “interferir” en favor de su rival, Flávio Bolsonaro.

Escenario que rima con el chileno: en nuestro país también existen acusaciones similares, aunque en este caso ligadas a campañas coordinadas de desprestigio, como la que sufrió Evelyn Matthei en la última elección presidencial, donde circularon videos editados que apuntaban a que la entonces candidata sufría de alzhéimer.

En este escenario, la ex ministra vocera Camila Vallejo lanzó el pódcast “Reinicia”, en el que explica cómo funcionan los algoritmos y sus efectos en la política. Sobre estos y otros temas conversamos con ella hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler.

También conversamos con el cofundador de Pacífico Research Igal Magendzo, con quien abordamos los desafíos económicos que enfrenta la administración de José Antonio Kast. A juicio del economista, un mayor gasto público a principio de año no habría bastado para alcanzar las metas de crecimiento planteadas por el Gobierno, y calificó como “excesivo optimismo” el 4% esperado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para 2027.