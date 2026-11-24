La cumbre climática COP31 de Antalya en Turquía, que terminó siendo la más extensa de la historia, no logró acuerdos relevantes en áreas como un plazo para la eliminación del uso de combustibles fósiles, o compensaciones a los países en desarrollo más golpeados por el cambio climático.

Por este motivo, ya se habla de un “fracaso” de este encuentro, en que se evidenció divisiones especialmente con los países productores de petróleo, que llevó incluso a cuestionamientos sobre el mecanismo de acuerdos en esta instancia: sólo una delegación entre los 200 países participantes puede bloquear toda una negociación.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre el desarrollo de la cita planetaria con el ex ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena.

Además, conversamos con el director ejecutivo de la Corporación 3xi, Camilo Herrera, sobre los resultados del Estudio Nacional de Encuentro y Polarizaciones 2026, realizado junto a Criteria y que revela una sociedad chilena crispada, polarizada y con una lista de anhelos y deseos contradictorios entre sí.