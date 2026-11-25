Tras las presiones ejercidas especialmente por el Partido Nacional Libertario, el Ministerio de Salud anunció que revisará las normas sobre hormonización de menores de edad.

Cabe recordar que la tienda del excandidato presidencial Johannes Kaiser anunció que impulsaría una acusación constitucional contra la ministra May Chomali si se mantenían los recursos destinados a estos tratamientos.

La revisión se desarrollará “conforme al sentido de la indicación presentada por el Ejecutivo, considerando en este análisis la mejor y más reciente evidencia científica disponible”, señaló la cartera en un comunicado.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: abordamos este tema junto a Sofía Salas, profesora investigadora en bioética de la Universidad del Desarrollo e integrante del Departamento de Ética del Colegio Médico.

En materia política, la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, pierde fuerza luego de que las diputadas del PDG, Pamela Jiles y Zandra Parisi, presentaran licencias médicas. A ello se suma la ausencia del diputado Jaime Mulet, lo que configura un escenario favorable para el Gobierno de cara a la votación agendada para el lunes 30 de noviembre.

En paralelo, continúa la polémica por el uso de las firmas de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza en la tramitación de sus permisos constitucionales. Ayer, el jefe de comité, Juan Luis Castro, pidió disculpas públicas a ambos parlamentarios a través de redes sociales.

Analizamos este escenario junto al diputado y presidente del PPD, Raúl Soto.