La teleserie de Jensen Huang, quien fue restituido como director ejecutivo de Nvidia tras 11 días fuera del cargo, se está haciendo cada vez más compleja. Esto, luego de la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien admitió haber llamado a la junta directiva de la compañía, que poco después, en una votación unánime de último minuto, aprobó la reincorporación de Huang.

Si bien el mandatario asegura que “no hizo nada malo” y que “tenemos que proteger a nuestros genios, y él claramente es un genio”, existen sospechas de un eventual conflicto de interés por sus inversiones en Nvidia.

En otro ámbito también ligado a Trump, está el anuncio de que impondría nuevos aranceles a 14 economías, entre ellas China, la Unión Europea y Japón. En el caso del gigante asiático, los recargos podrían llegar al 40%.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler, conversamos sobre estos temas con Andrés Mena, abogado y socio de Willkie Farr & Gallagher en Estados Unidos, quien integró el directorio de la Cámara de Comercio Chileno-Norteamericana.

También conversamos con Héctor Cossio, editor general de El Mostrador.