Lo que debía ser una jornada de celebración para La Moneda terminó exponiendo parte de la trastienda de su estrategia comunicacional. Un micrófono abierto dejó al descubierto las instrucciones que se impartían para cuidar la puesta en escena de la actividad encabezada este jueves por el Presidente José Antonio Kast, tras la aprobación en el Congreso del proyecto de Sala Cuna Universal.

El episodio ocurrió durante los primeros segundos de la transmisión oficial del Gobierno, a través de YouTube, mientras los invitados comenzaban a ocupar sus lugares en la gradería instalada en la Plaza de la Constitución.

“Ahora, dos planos muy cerrados, que no se nos vea la galería vacía, ¿cachái? O sea, si tenemos que no ocupar la pluma, mala cuea”, se escucha en el registro, en una intervención que, según informó The Clinic, correspondía al director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Felipe Costabal.

🎤 Un micrófono abierto dejó al descubierto las instrucciones del director de la Secom, Felipe Costabal, durante la transmisión oficial de la ceremonia encabezada por el Presidente José Antonio Kast para dar a conocer los alcances de la aprobación del proyecto de Sala Cuna Universal. En ese contexto, la señal oficial captó la voz de Costabal, quien intervino para evitar que los espacios desocupados quedaran en evidencia ante las cámaras. https://t.co/imSoakX2gB 🔗 — El Mostrador (@elmostrador) November 27, 2026

La instrucción apuntaba a privilegiar los planos cerrados y prescindir, de ser necesario, de la grúa utilizada para las tomas panorámicas, evitando así que los espacios desocupados en los extremos de la gradería quedaran a la vista.

Desde La Moneda explicaron al citado medio que los cortes de tránsito podían retrasar la llegada de los invitados y atribuyeron la difusión de la conversación privada a una configuración defectuosa de los micrófonos.

La apuesta comunicacional de La Moneda

El episodio se produjo en momentos en que el Ejecutivo busca recuperar la iniciativa política y capitalizar el despacho del Presupuesto 2027 y de Sala Cuna Universal, tras semanas marcadas por las diferencias al interior del oficialismo y la incertidumbre en torno a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

El despliegue gubernamental incluyó una cadena nacional la noche del miércoles, la elaboración de un periódico conmemorativo y una campaña en redes sociales bajo la consigna #SalaCunaHistórica.