John Connolly, escritor irlandés: “Para entender la naturaleza de mis personajes debo escribir”

El escritor irlandés John Connolly, reconocido internacionalmente por su saga policial protagonizada por el detective Charlie Parker, participó en septiembre de este año en la Semana Festival Santiago Negro, instancia en la que compartió con el público chileno algunas de las claves de su universo narrativo y adelantó sus próximos proyectos literarios.

En esta entrevista, el autor de Los mensajeros de la oscuridad reflexionó sobre la evolución de su célebre personaje, la importancia de los vínculos familiares en su obra y la presencia cada vez más marcada de elementos sobrenaturales en sus historias. También abordó una interrogante que comienza a adquirir especial relevancia en su carrera: cómo y cuándo poner fin a la extensa saga de Charlie Parker.

Connolly reveló que las novelas protagonizadas por Charlie Parker se encuentran en proceso de adaptación audiovisual, una circunstancia que lo enfrenta a la necesidad de definir el desenlace de la serie. Aunque todavía no ha tomado una decisión definitiva, estima que deberá resolver el destino de su personaje durante los próximos cinco años.

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