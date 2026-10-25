Diego Riveros, autor: “Los cuentos están menos sometidos a la dictadura del tema”

El escritor Diego Riveros suma un tercer libro a su obra. En esta entrevista conversamos de “Prohibido niños tristes”, el resultado de un minucioso trabajo de recolección de información y de obsesiones que le acompañan desde que era niño. Los cuentos son, así, una condensación de temas tan distintos como la microbiota, el sistema inmune, Lady Gaga, los reality show, las rupturas amorosas, el cáncer o la marginalidad.

El volumen reúne cuentos inéditos de Diego con algunos más conocidos, como “Arcada final”, por el que obtuvo el Premio Municipal de Literatura de Ñuñoa Pedro de Oña en el año 2024. Frente a la dificultad de clasificarlos en un género particular, decide alejarse de las categorías rígidas y explica que se trata de un trabajo de ficción especulativa, con un horizonte que mira a hechos que podrían ocurrir dentro de 20 o 30 años.

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