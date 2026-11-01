Jesús Diamantino, escritor: “El miedo es una especie de contrato social”

En su nuevo ensayo Miedo en la carne (Editorial Planeta), el escritor, académico y crítico literario Jesús Diamantino reflexiona sobre nuestra fascinación por el terror, su dimensión colectiva y la manera en que el cine y la literatura nos permiten enfrentar nuestros temores más profundos.

¿Por qué disfrutamos sentir miedo? ¿Qué nos lleva a buscar historias de fantasmas, monstruos y asesinos? Estas son algunas de las preguntas que aborda Jesús Diamantino en Miedo en la carne, donde explora el terror a través de referencias literarias y cinematográficas.

El escritor, quien lleva casi dos décadas estudiando el género desde la academia, explicó que el terror es una de las formas más honestas de representar las contradicciones humanas. “El miedo es una especie de contrato social”, señaló, planteando que, más allá de nuestras inquietudes individuales, existen temores que compartimos como sociedad y que transformamos en experiencias colectivas a través de la ficción.

Desde Frankenstein hasta Los otros, pasando por películas como La masacre de Texas y novelas como Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica, Diamantino analiza cómo las historias de terror representan nuestros miedos a la muerte, la soledad, la violencia y el olvido. Para el autor, los monstruos no son simplemente criaturas destinadas a asustarnos, sino representaciones simbólicas de aquello que nos inquieta como seres humanos.

Revisa la entrevista completa a continuación:



