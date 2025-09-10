Caso Sierra Bella: Justicia obliga inscribir compraventa por $8.200 millones

Caso Sierra Bella: Justicia obliga a Santiago a inscribir compraventa por $8.200 millones

El 19º Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda de Inmobiliaria San Valentino y ordenó inscribir la compraventa del exclínica Sierra Bella, firmada en enero de 2023 por $8.200 millones. El juez Álvaro Cayuqueo desestimó la nulidad alegada por la omisión de la cédula de la exalcaldesa Irací Hassler, calificándola de defecto formal. El fallo, celebrado por la inmobiliaria, fue criticado por el alcalde Mario Desbordes, quien anunció acciones legales al estimar que el inmueble vale solo $2.000 millones.

Debate presidencial en TV: bots, pensiones y ofertas populistas tensionan el primer cara a cara de ocho candidatos

Esta noche, en Chilevisión, Jara, Kast, Matthei, Parisi, Kaiser, Enríquez-Ominami, Mayne-Nicholls y Artés protagonizarán el primer debate televisado rumbo a La Moneda. El foro estará marcado por la polémica de los bots ligados a Kast, la disputa por pensiones, las propuestas en seguridad y las acusaciones de populismo en un clima político cada vez más crispado.

Senado repone multas por no votar: hasta $103 mil en proyecto de sufragio obligatorio

La comisión de Gobierno del Senado aprobó la indicación del Ejecutivo que restituye las multas al voto obligatorio, norma rechazada en la Cámara y que generó tensión con la oposición. La propuesta fija sanciones entre 0,5 y 1,5 UTM ($34.632–$103.897). En la sesión se debatieron tres fórmulas —la del Gobierno, otra de senadores oficialistas y una de la oposición—, imponiéndose la presentada por La Moneda. Con ello, el proyecto fue despachado a la Sala para su votación definitiva.

Jackson apelará tras revés judicial: Corte rechazó su demanda contra 23 diputados UDI

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la demanda del exministro Giorgio Jackson contra 23 diputados UDI que lo vincularon con el caso Convenios y el robo de computadores en el Mideso. La defensa, encabezada por Miguel Schürmann, anunció apelación al considerar que el fallo no pondera adecuadamente libertad de expresión y honra. La Corte sostuvo que las expresiones se enmarcaron en la crítica política, sin ánimo de injuriar. Jackson pedía indemnización por daño moral.

BCCh mantiene TPM en 4,75% por persistencia inflacionaria subyacente

El Banco Central mantuvo la tasa en 4,75% por decisión unánime, ante señales mixtas del mercado laboral y una inflación subyacente más persistente pese a la baja del IPC general. Afuera, pesan los nuevos aranceles de EE. UU. y la expectativa de recortes de la Fed. El Consejo opta por cautela para asegurar convergencia al 3%. Minuta: 26/9; próxima RPM: 27–28/10.

Polonia eleva alerta máxima tras violación aérea de drones rusos en su territorio

El Mando Operativo de Polonia confirmó que drones rusos ingresaron de forma “sin precedentes” a su espacio aéreo durante ataques a Ucrania, lo que llevó a activar la alerta máxima. Varsovia desplegó sistemas de defensa, derribó varios aparatos y pidió a la población mantenerse en casa en las regiones de Podlaquia, Mazovia y Lublin. El primer ministro Donald Tusk aseguró coordinación constante con la OTAN, mientras que el ministro de Defensa llamó a mantener la calma y seguir solo los anuncios oficiales.

Indicadores económicos de esta jornada

UF: $39.485,65 CLP

UTM (septiembre): $69.265,0 CLP

Dólar observado: $966,35 CLP

Euro (tipo nominal): $1.132,22 CLP

TPM (Tasa de Política Monetaria): 4,75 % (sin cambios recientes)

Inflación (INE – IPC agosto 2025)

IPC agosto: 0,0 % mensual

Inflación anual: 4,0 %

Acumulado a agosto (enero–agosto): 2,9 %