Comisión Mixta rechaza casi todo el Presupuesto 2026 y abre fuerte choque entre Gobierno y oposición

La Comisión Mixta de Presupuestos rechazó de forma inédita casi todas las partidas del Presupuesto 2026, incluidos los ministerios de Salud, Educación, Interior y Hacienda. Solo se aprobaron los recursos del Poder Judicial y el Servel. La presidenta de la instancia, Ximena Rincón, acusó “opacidad y falta de transparencia” del Gobierno, mientras la oposición criticó “supuestos equivocados” y gasto excesivo. Desde el oficialismo culparon a la derecha de imponer una agenda de recortes, aunque Hacienda aseguró estar disponible para llegar a un acuerdo.

Acusación contra juez Ulloa avanza al Senado con apoyo transversal y 141 votos a favor

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 141 votos la acusación constitucional contra el ministro Antonio Ulloa, involucrado en el caso Audios por sus mensajes con el abogado Luis Hermosilla. El libelo, que ahora será visto por el Senado, lo acusa de vulnerar la probidad y usar información reservada. Se requieren 27 votos para su destitución. En el Congreso se anticipa apoyo transversal, incluso desde la UDI, aunque el oficialismo advierte que Ulloa mantiene redes internas. El magistrado arriesga ser expulsado del Poder Judicial e inhabilitado por cinco años.

Jadue recurre a la Corte para revertir su exclusión electoral y salvar su candidatura parlamentaria

En una última movida judicial, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el Servel, acusando una “omisión ilegal y arbitraria” al no responder su solicitud de reincorporación al padrón electoral y restitución de su candidatura a diputado. Argumenta que la reapertura de la investigación penal que lo inhabilitó elimina las causas de su exclusión. Expertos ven escasas opciones de éxito y califican el recurso como “un intento desesperado” por reinsertarse en la contienda política.

Matthei refuerza ataque a La Moneda y respalda a su jefe de campaña por dichos sobre “atorrantes”

La candidata presidencial Evelyn Matthei (Chile Vamos, Demócratas y Amarillos) respaldó en Arica a su jefe de campaña, Diego Paulsen, quien calificó al Ejecutivo como “un Gobierno de atorrantes”. La exalcaldesa acusó al Presidente Boric de “indolencia, irresponsabilidad e intervención electoral”, y advirtió que no moderará su discurso. Las críticas generaron tensión en su coalición: Matías Walker pidió “mejorar el nivel del debate”, mientras el oficialismo acusó “clasismo” y una degradación del debate político.

Ministro Boccardo destaca baja del desempleo a 8,5% y creación de 580 mil empleos formales

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, valoró la baja del desempleo a 8,5% según el INE, destacando la creación de 580 mil empleos, de los cuales el 90% son formales. Señaló que la informalidad se mantiene en niveles históricamente bajos y que el foco del Ejecutivo está en aumentar la participación laboral femenina mediante el subsidio unificado al empleo y el plan Sala Cuna para Chile. “El mercado laboral formal ya se recuperó”, afirmó, aunque reconoció que las cifras “aún no son suficientes” para dar por superado el desafío del empleo.

Trump y Xi alcanzan acuerdo para reducir aranceles y suspender control de tierras raras

Donald Trump calificó de “increíble” su reunión con Xi Jinping en Busan, la primera desde 2019, donde acordaron reducir los aranceles de EE.UU. a China del 57% al 47% a cambio de que Pekín suspenda por un año las restricciones a las exportaciones de tierras raras, compre grandes volúmenes de soja y refuerce el combate al tráfico de fentanilo. El pacto, vigente por un año y prorrogable, busca distender la disputa comercial y fue celebrado por los mercados, aunque podría afectar a países latinoamericanos que aumentaron sus ventas agrícolas a China.