Hoy continúa la formalización en el caso Muñeca Bielorrusa y se vota AC contra ministro Ulloa

Caso “Muñeca Bielorrusa”: Fiscalía detalla pagos ilegales ligados a siete fallos de la Corte Suprema

Este lunes a las 9 de la mañana continúa la formalización del caso Muñeca Bielorrusa destapado por El Mostrador en septiembre del 2024. Se espera las réplicas de la defensa. Ya este fin de semana en la segunda jornada de formalización la Fiscalía reveló cómo Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos habrían articulado pagos ilegales vinculados a siete fallos de la Corte Suprema favorables al consorcio Belaz Movitec, que obligaron a Codelco a pagar más de $17.500 millones. Según el fiscal Marco Muñoz, todos contaron con el voto de Ángela Vivanco. La fiscalía solicita prisión preventiva por cohecho, soborno y lavado de activos.

Fiscal nacional Valencia: “Sin el blindaje judicial, Ángela Vivanco habría enfrentado la misma normativa que los demás imputados”

El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió al caso “Muñeca Bielorrusa”, que involucra a la exministra Ángela Vivanco y su entorno por cohecho y lavado de activos. En una entrevista durante el fin de semana sostuvo que Vivanco no fue detenida debido a la protección judicial que ampara a exmagistrados, pero afirmó que “sin ese blindaje habría enfrentado la misma normativa que los otros imputados”. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos que abre paso a su eventual formalización.

Senado vota este lunes la destitución del ministro Antonio Ulloa en medio de presión política y quórum ajustado

El Senado definirá este lunes el futuro del suspendido ministro Antonio Ulloa, acusado de notable abandono de deberes por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. La Cámara aprobó el libelo por amplia mayoría y se requieren 26 votos para su destitución. Aunque existe respaldo transversal, el quórum podría verse afectado por ausencias en plena campaña electoral. Ulloa alega doble sanción y violación constitucional, mientras oficialismo y oposición coinciden en que el caso dañó la credibilidad del Poder Judicial.

Candidatos alistan cierres de campaña y se preparan para el debate final antes de las elecciones

A una semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias, los candidatos afinan sus últimas actividades. Este lunes será el debate televisado de Anatel con los ocho aspirantes, mientras que desde el martes comenzarán los cierres de campaña: Jeannette Jara en Maipú, José Antonio Kast en el Movistar Arena, Evelyn Matthei en Concepción y Santa Laura, Franco Parisi en Temuco y Antofagasta, y Marco Enríquez-Ominami en El Bosque. El jueves termina oficialmente la propaganda y la franja electoral.

Gobierno presentará querellas por ley antiterrorista tras nuevos ataques en La Araucanía

El Gobierno anunció que presentará dos querellas por la ley antiterrorista tras los ataques incendiarios registrados en Vilcún y Carahue, adjudicados por la organización radical Weichan Auka Mapu (WAM). Un tercer atentado, ocurrido este domingo en Cunco, está bajo evaluación. El Seremi de Seguridad de La Araucanía, Israel Campusano, confirmó las acciones legales y la revisión de la estrategia policial regional, mientras el ministro de Seguridad, Luis Cordero, prepara una visita a la zona.

Senado de EE.UU. logra acuerdo bipartidista para poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia

Tras 40 días de cierre federal, senadores republicanos y demócratas alcanzaron un acuerdo bipartidista para reabrir el gobierno y financiarlo hasta enero de 2026. El pacto, que deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes, restituye programas como SNAP y los subsidios de salud, además de revertir despidos ordenados por Donald Trump. Aunque el presidente celebró el avance, líderes demócratas como Chuck Schumer y Gavin Newsom criticaron el acuerdo por considerarlo una “rendición” ante la Casa Blanca.