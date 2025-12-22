Senado vota acusación contra Simpertigue mientras ministro defiende crucero con abogado imputado

Este lunes la Sala del Senado revisará y votará la acusación constitucional contra el ministro suspendido de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, aprobada por unanimidad en la Cámara en medio de la crisis por casos de corrupción judicial. En entrevista con Mesa Central, el magistrado negó irregularidades por el crucero que realizó con Eduardo Lagos, abogado hoy en prisión preventiva por la trama “Muñeca Bielorrusa”, y sostuvo que al momento del viaje no existían investigaciones ni antecedentes anómalos. Simpertigue afirmó que no tenía amistad íntima con Lagos, que desconocía su participación en la causa y que no se inhabilitó porque el juicio se vio en otra sala. La Corte Suprema lo suspendió por dos meses y mantiene un sumario abierto, mientras avanza la investigación penal y el Senado define su futuro.

Kast viajará a Ecuador para reunirse con Noboa y abordar seguridad y migración

En su segunda semana como Presidente electo, José Antonio Kast se reunirá este lunes con la expresidenta Michelle Bachelet. Dicho encuentro se concretará en la oficina de la exmandataria, a eso del mediodía. Se trata del segundo encuentro que sostiene el Mandatario electo con un exjefe de Estado chileno, tras su reunión con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el pasado viernes. Luego del encuentro, viajará a Ecuador para reunirse con el mandatario Daniel Noboa, en una visita centrada en seguridad y migración. El encuentro abordará el corredor humanitario tras el cierre de fronteras peruanas y la experiencia ecuatoriana contra el crimen organizado. Será su segundo viaje internacional tras reunirse con Javier Milei. En su entorno se proyectan nuevas visitas a Estados Unidos, España y Perú, donde se reunirá con José Jerí.

PC reconoce dura derrota electoral y anuncia oposición firme tras triunfo de Kast

El Partido Comunista entregó las resoluciones de su X Pleno del Comité Central, donde analizó el escenario político tras la elección presidencial. Desde el ICAL, su presidente, Lautaro Carmona, calificó el resultado del balotaje del 14 de diciembre como una “dura derrota político-electoral” para la izquierda y reconoció el triunfo de José Antonio Kast. Destacó el rol de Jeannette Jara y sostuvo que la derrota responde a factores múltiples, incluyendo errores propios y de coordinación. El PC anunció que trabajará propuestas de justicia social y una oposición democrática, firme y propositiva frente al próximo gobierno.

Muere Julio Zegers, autor de “Los Pasajeros” y figura clave del canto nuevo

Falleció a los 81 años el cantautor chileno Julio Zegers, informó la SCD. Ganador en dos ocasiones de la competencia internacional de Viña del Mar (1970 y 1973), Zegers dejó un legado marcado por canciones emblemáticas como Los Pasajeros. Arquitecto de formación, inició su reconocimiento en 1968 con Para Cuando Vuelvas y alcanzó el triunfo con Canción a Magdalena y luego con Los Pasajeros. Tras 1973 fue referente del canto nuevo, con obras de fuerte raíz poética y social. En 2022 fue distinguido como Figura Fundamental de la Música Chilena. Su muerte cierra un capítulo clave de la historia musical del país.

Operación Apocalipsis: Fiscalía expone red de corrupción con casi 70 detenidos

En el 12° Juzgado de Garantía de Santiago continuó la tercera jornada de audiencia por la “Operación Apocalipsis”, uno de los mayores casos de corrupción en Gendarmería de Chile, con casi 70 detenidos entre civiles y funcionarios. La Fiscalía Metropolitana Occidente detalló el funcionamiento de una red apoyada en nueve bandas criminales en distintos penales, con miles de horas de escuchas y 9 mil transacciones. Se exhibieron videos y llamadas sobre el ingreso de encomiendas ilícitas. El fiscal Marcos Pasten afirmó que existen pruebas para atribuir participación a los imputados. La audiencia seguirá este lunes.

Gobierno celebra acuerdo SQM-Codelco y anticipa alza de pobreza por nueva Casen

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, calificó como una “gran noticia” la toma de razón de Contraloría al acuerdo entre SQM y Codelco, señalando que permitirá aumentar la producción de litio y que el Estado capture hasta el 85% de las rentas desde 2031. Rechazó críticas por opacidad y aseguró que fue una de las transacciones más supervisadas. En TVN, anticipó que la pobreza aumentará con la nueva metodología de la encuesta Casen y afirmó que el gobierno de Gabriel Boric dejará una economía con mayor capacidad de crecimiento al próximo mandato de José Antonio Kast.