Senado destituye a ministro Simpértigue y remece a la Corte Suprema

La Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpértigue, lo que implicó su remoción inmediata e inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos. El libelo, por notable abandono de deberes, fue aprobado en dos de sus tres capítulos, centrados en infracciones a la probidad e imparcialidad, especialmente por su actuación en la causa Codelco–Belaz Movitec sin inhabilitarse pese a vínculos personales. Senadores de distintos sectores coincidieron en que la conducta afectó la confianza pública en la judicatura. Simpértigue negó irregularidades y su defensa alegó vicios en el proceso, argumentos que no lograron revertir una mayoría transversal. La destitución se suma a otros casos recientes y profundiza la crisis de credibilidad del Poder Judicial.

Kast congela apoyo a Bachelet para la ONU y posterga definición hasta el 11 de marzo

El Presidente electo José Antonio Kast descartó una definición anticipada sobre un eventual respaldo a Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU, tras reunirse por casi dos horas en la Fundación Horizonte Ciudadano. Kast afirmó que no corresponde pronunciarse antes de asumir y subrayó que la decisión compete al gobierno en ejercicio, encabezado por Gabriel Boric. Destacó el diálogo con la exmandataria y su experiencia en temas sociales, seguridad y defensa, pero confirmó que cualquier anuncio quedará postergado hasta el 11 de marzo. Bachelet se retiró sin hacer declaraciones.

Elizalde rebate a Vodanovic y afirma que protocolo con sector público es público

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió a los dichos de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien aseguró desconocer el protocolo firmado entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público por el reajuste 2026. Vodanovic afirmó que el documento no ha sido informado al oficialismo y que se enteró por la prensa. Elizalde rechazó esa versión y sostuvo que el acuerdo existe, fue fruto del diálogo con los funcionarios y “es público”, recordando que su contenido fue difundido por los medios. La controversia surge por la cláusula que limita despidos de funcionarios a contrata, cuestionada por la oposición y debatida dentro del oficialismo.

Operación Apocalipsis: detienen a abogado por entregar celular a gendarme imputado

La Operación Apocalipsis sumó un nuevo episodio con la detención del abogado Gabriel Zambrano, defensor de un gendarme imputado, acusado de facilitar un teléfono celular para una comunicación no autorizada. El hecho fue denunciado por una capitana de Gendarmería de Chile ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago y quedó al descubierto cuando el imputado envió un mensaje de voz. Zambrano fue detenido en el Centro de Justicia y la causa quedó a cargo de la Fiscalía Centro Norte. El hecho ocurre mientras continúa la formalización de 70 imputados por la red de corrupción carcelaria, integrada por 47 gendarmes y 23 civiles, investigados por asociación criminal, cohecho y tráfico de drogas.

Construcción proyecta ciclo de crecimiento desde 2026 pese a estrechez fiscal

La Cámara Chilena de la Construcción presentó su informe MACh, donde su presidente Alfredo Echavarría señaló que 2026 podría iniciar un ciclo de crecimiento más integral del sector, aunque advirtió que se requiere priorizar inversión y apoyo al rubro inmobiliario. El balance indica que 2025 mostró una recuperación menor a la esperada. El gerente de Estudios, Nicolás León, proyectó alzas en infraestructura productiva y vivienda pública en 2026, con riesgos asociados a atrasos de pagos, incumplimientos contractuales y débil ejecución presupuestaria.

Rusia respalda a Venezuela frente a EE.UU. y acusa piratería en el Caribe

Rusia ofreció “toda su cooperación” y apoyo a Venezuela frente al bloqueo y la confiscación de petroleros por parte de Estados Unidos, acciones que Caracas califica como piratería. El canciller Yván Gil informó una llamada con su par ruso Serguéi Lavrov, quien expresó solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y anunció respaldo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Moscú advirtió que la escalada de Washington en el Caribe amenaza la navegación internacional y acordó coordinar acciones con Venezuela en foros multilaterales. El secretario de Estado Marco Rubio restó impacto al apoyo ruso.