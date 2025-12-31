Operación Apocalipsis: 62 imputados quedan en prisión preventiva por red de corrupción carcelaria

El 12° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para los 62 imputados presentes en la formalización de la Operación Apocalipsis, incluidos 42 funcionarios de Gendarmería de Chile. El juez Francisco Ramos acogió la solicitud del Ministerio Público por asociación criminal, cohecho, soborno y lavado de activos, advirtiendo riesgo de obstrucción y presiones si quedaban en libertad. La investigación —con plazo de 300 días— apunta a células que, desde 2020, ingresaban objetos prohibidos a Santiago 1 y San Joaquín a cambio de dinero, con hallazgos de drogas, armas y maniobras de lavado.

Canciller evalúa dichos de embajadora Pakarati por Rapa Nui y no descarta sanciones

La controversia por declaraciones de la embajadora en Nueva Zelandia, Manahi Pakarati, escaló hasta Cancillería. El ministro Alberto van Klaveren confirmó que se revisan una publicación en redes y una entrevista previa donde aludió a autodeterminación y autogobierno de Rapa Nui. Afirmó que fueron opiniones personales, que “se equivocó”, y que se evalúa si cumplió protocolos. No descartó medidas, incluida su salida.

Kast viajará a Perú en enero para reforzar agenda regional de seguridad y migración

El Presidente electo José Antonio Kast viajará a Perú los días 6 y 7 de enero, en su tercer desplazamiento internacional antes de asumir. En Lima se reunirá con el presidente José Jerí, miembros de su gabinete y empresarios, con foco en seguridad y crisis migratoria. La agenda incluye evaluar un corredor humanitario, en medio del estado de emergencia decretado en la frontera. El viaje sigue a sus visitas recientes a Argentina y Ecuador, centradas también en coordinación regional.

Fiscalía pide juicio oral contra Cathy Barriga y arriesga más de 23 años de cárcel

Tras casi dos años de indagatoria, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente acusó formalmente a la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga y solicitó llevarla a juicio oral por fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. La Fiscalía pide penas que, en conjunto, superan los 23 años de prisión, además de multas e inhabilitación perpetua para cargos públicos. La causa se originó tras una denuncia de la actual administración de Tomás Vodanovic, que detectó un déficit superior a $31 mil millones. La defensa anunció que pedirá reabrir la investigación.

Andes Iron responde a investigación penal y acusa ofensiva política contra Dominga

La apertura de una investigación penal contra Andes Iron por el proyecto Dominga sumó un nuevo capítulo. Tras la denuncia de los diputados socialistas Daniela Cicardini y Daniel Manouchehri, la empresa rechazó los cuestionamientos, calificándolos de “tendenciosos” y sin sustento. Afirmó que fue sobreseída en investigaciones previas y que la contratación del estudio Lagos, Vargas & Silber fue acotada a análisis jurídicos, sin lobby ni representación. Andes Iron aseguró que colaborará con el Ministerio Público y denunció una maniobra política para frenar Dominga.

Contraloría frena alza salarial a ministra Aguilera y descarta pago duplicado

La Contraloría General de la República rechazó el intento del Ministerio de Salud de habilitar un aumento de sueldo para la ministra Ximena Aguilera. En un dictamen del 24 de diciembre, firmado por la contralora Dorothy Pérez y difundido por Radio Biobío, se estableció que la ley impide acceder a la asignación de modernización, pues las autoridades de Salud ya reciben una asignación especial con el mismo fin. Autorizar ambas implicaría un pago doble, prohibido por la normativa. El fallo se conoce en medio de la presión política que enfrenta Aguilera por el caso de la cirugía a su madre.