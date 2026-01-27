Formalización de exjueza Vivanco por cohecho y lavado de activos continúa este martes

Fiscalía pide prisión preventiva para Ángela Vivanco en caso Muñeca Bielorrusa

La formalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco dejó claro el eje de la investigación penal conocida como Muñeca Bielorrusa. La Fiscalía la imputó por cohecho y lavado de activos, apuntando a su rol institucional en gestiones judiciales ligadas al litigio entre Belaz-Movitec y Codelco. La defensa cuestionó la legalidad y proporcionalidad de la detención, pero el tribunal rechazó los reclamos y mantuvo a Vivanco detenida. El Ministerio Público anunció que solicitará prisión preventiva, mientras el proceso continúa con los alegatos de los querellantes y el acceso de la defensa a la carpeta investigativa.

Reforma al sistema político avanza, pero queda entrampada hasta marzo

La Comisión de Gobierno Interior aprobó la idea de legislar la reforma al sistema político, pero postergó la votación en particular, complicando su promulgación antes del fin del mandato del Presidente Boric. El acuerdo contempla una mesa técnica en febrero, en pleno receso legislativo, para afinar el proyecto y votar los artículos en marzo. El Gobierno retiró la urgencia y apuesta a consensos que permitan fortalecer la gobernabilidad, ordenar los comités parlamentarios y endurecer las reglas de financiamiento y formación de partidos, en una carrera contra el tiempo.

Megaincendio del Biobío: imputado queda con arresto domiciliario nocturno

El Juzgado de Garantía de Concepción decretó arresto domiciliario nocturno para el hombre acusado de provocar el megaincendio que dejó 20 muertos y miles de viviendas destruidas en el Gran Concepción. La Fiscalía imputó a Claudio Andrés Luna por cuasidelitos de homicidio, lesiones graves e infracción a la Ley de Bosques, apuntando a un actuar negligente con una cocina artesanal sin medidas de seguridad. Aunque el Ministerio Público pidió prisión preventiva, el tribunal optó por una cautelar menos gravosa. La defensa cuestionó la imputación y apuntó responsabilidades al dueño del predio.

Se abre paso pacto transversal para conducir la Cámara desde marzo

Un acuerdo administrativo transversal comenzó a tomar forma para conducir la Cámara de Diputados desde el 11 de marzo. Las conversaciones incluyen a la DC, el PPD, el PS, liberales y radicales, dejando fuera al PC y al Frente Amplio. El entendimiento busca ordenar la presidencia de la corporación y la rotación en comisiones clave, en medio del reacomodo político tras el fin del actual período. Desde distintos sectores valoran el diálogo para asegurar gobernabilidad, mientras el PC y el FA observan el proceso con distancia.

Sedini aclara dichos por nombramiento de Steinert y descarta conflicto de interés

La futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, salió a corregir sus declaraciones sobre la nominación de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad del gobierno de José Antonio Kast. Aclaró que las conversaciones entre el presidente electo y la exfiscal se produjeron pocos días antes del nombramiento y no durante la campaña. Sedini afirmó que se trató de un análisis de perfiles y no de negociaciones prolongadas, y defendió las credenciales de Steinert, descartando cualquier irregularidad en el proceso.

Kaiser baja el tono ante críticas internas por relación con gobierno de Kast

El líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, evitó escalar la polémica tras las críticas del diputado Cristián Labbé a la decisión del partido de no integrar el próximo gobierno. Kaiser señaló que se trata de un tema interno que deberá resolverse en las instancias partidarias y recalcó la separación de poderes dentro de la colectividad. También aclaró que militantes del PNL podrán asumir cargos en el futuro gobierno, siempre que no sean políticamente expuestos.

EE.UU. retirará parte de agentes migratorios tras muerte en Mineápolis

El alcalde de Mineápolis anunció que agentes federales de inmigración comenzarán a retirarse de la ciudad tras la muerte de un ciudadano estadounidense baleado por oficiales de ICE. La decisión se dio luego de una conversación con el presidente Donald Trump, quien coincidió en que la situación no puede continuar. El caso ha reactivado protestas y críticas por el uso de la fuerza, especialmente tras la difusión de un video que contradice la versión oficial. Las autoridades locales insisten en cooperar en investigaciones penales reales, pero rechazan arrestos migratorios inconstitucionales.