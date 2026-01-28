Fiscalía ingresa acusación y pide duras penas en caso Factop-Audio: 14 años para Hermosilla

Fiscalía ingresa acusación y pide duras penas en caso Factop-Audio

El Ministerio Público ingresó la acusación formal contra los imputados del caso Factop-Audio, habilitando el paso al juicio oral en una de las investigaciones más complejas de los últimos años. La Fiscalía solicita penas que llegan hasta 20 años de cárcel para Daniel Sauer, 18 para Leonarda Villalobos y 14 para Luis Hermosilla. El caso se originó con la difusión del audio que reveló pagos irregulares y terminó unificando las causas Audio y Factop. Aunque ya hubo condenas abreviadas, algunas defensas evalúan pedir la reapertura de la investigación, lo que podría retrasar el inicio del juicio.

Fiscalía confirma que Chadwick es imputado en causa reservada distinta a Factop

La fiscal Lorena Parra confirmó que el exministro Andrés Chadwick es investigado como imputado en una causa reservada distinta a Factop, Audio y Parque Capital. Aclaró que no figura como imputado en la arista Parque Capital por razones de tipicidad penal, pero recalcó que existen otras líneas abiertas en la Fiscalía Oriente. El caso permanece bajo reserva para no afectar la investigación. Desde el Ministerio Público subrayan que el caso Factop ha generado múltiples causas derivadas que aún no han sido judicializadas.

Caso Hermosilla abre arista política y Fiscalía traslada causa a Aysén

La investigación del caso Hermosilla sumó una arista política tras declaraciones que apuntan a eventuales pagos por nombramientos de conservadores de bienes raíces. Según antecedentes revelados por CIPER, se mencionan gestiones que involucrarían a parlamentarios. El fiscal nacional resolvió separar esta línea de la causa principal y trasladarla a la Fiscalía Regional de Aysén, donde se mantiene desformalizada y bajo reserva. La decisión busca aislar presiones y avanzar en una indagatoria que, por primera vez, instala formalmente el componente político del caso.

EE.UU. detiene a exagente de la DINA Armando Fernández Larios en Florida

El exagente de la DINA Armando Fernández Larios fue detenido en Florida por el ICE y figura en un listado de ciudadanos chilenos arrestados por Estados Unidos. En Chile enfrenta múltiples solicitudes de extradición por delitos de lesa humanidad, incluyendo causas por la Caravana de la Muerte, el caso Pisagua y el asesinato de Orlando Letelier. El canciller Alberto van Klaveren confirmó la detención y recordó que la Corte Suprema ha autorizado su extradición en varias oportunidades.

Naufragio en el Estuario de Reloncaví deja dos tripulantes fallecidos

Dos trabajadores fueron encontrados sin vida tras el hundimiento de una embarcación en el Estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos. El accidente ocurrió de madrugada y activó un amplio operativo de búsqueda marítima y submarina. Otros tripulantes fueron rescatados con vida y se encuentran en buen estado. La Autoridad Marítima abrió una investigación para determinar las causas del naufragio, mientras continúan las labores para dar con las personas que aún permanecen desaparecidas.

Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5%

El Banco Central decidió mantener la tasa de política monetaria en 4,5%, en un escenario de señales mixtas. El ente emisor destacó un mejor entorno externo y el alza del precio del cobre, pero advirtió que persisten riesgos globales. En el plano interno, la actividad mostró debilidad en noviembre, con caídas mensuales del Imacec, mientras la inflación cerró el año en torno al 3,5%. El Consejo reiteró su compromiso de llevar la inflación al 3% en el horizonte de dos años.

Kast y Lula sostienen primera reunión bilateral en Panamá

El presidente electo José Antonio Kast sostuvo su primera reunión bilateral con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en un encuentro que buscó reforzar las relaciones entre ambos países más allá de las diferencias ideológicas. Abordaron integración regional, corredores logísticos, energías renovables, turismo y seguridad frente al crimen organizado. Kast destacó que se trata de una relación de Estados y que la cooperación regional será clave. La reunión se enmarca en la gira internacional que el mandatario electo desarrolla antes de asumir el gobierno.