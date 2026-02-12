Suprema da luz verde a querella contra exfiscal Manuel Guerra y habilita formalización

La Corte Suprema declaró admisible la querella de capítulos contra el exfiscal regional Manuel Guerra, removiendo su fuero y permitiendo que el Ministerio Público avance hacia su formalización. Es investigado por cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación, en el marco de su vínculo con Luis Hermosilla y su rol en causas como Penta, Dominga. La defensa cuestionó el fallo, pero la causa seguirá en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

Muñeca Bielorrusa: por hechos nuevos, Vivanco enfrentará una nueva audiencia de formalización

El Séptimo Juzgado de Garantía fijó para el 17 de marzo de 2026 la audiencia en que la Fiscalía formalizará a Ángela Vivanco por hechos nuevos en el caso Muñeca Bielorrusa. La fiscal Carmen Gloria Wittwer busca imputarle cohecho reiterado por episodios de febrero de 2024 y un nuevo cargo por lavado de activos. También serán reformalizados Víctor Migueles por cohecho reiterado y los abogados Mario Vargas y Carlos Lagos por soborno reiterado. Vivanco comparecerá desde el penal femenino y los demás imputados desde Capitán Yáber.

Fiscalía abre causa penal por irregularidades tras megaincendio en Valparaíso de 2024

El Ministerio Público abrió una investigación penal por delitos en el uso de recursos tras el megaincendio de 2024 en Valparaíso, luego de informes de Contraloría que detectaron graves irregularidades en demoliciones y manejo de ayudas. La Fiscalía Nacional derivó los antecedentes a la Fiscalía Regional de Valparaíso. Se indagan pagos no ejecutados, sobreprecios de hasta 500% y fallas en procesos de compra por más de $1.100 millones.

Alcaldesa de Lo Espejo denuncia oferta de $100 millones por su asesinato

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), denunció ante la Fiscalía que bandas narco habrían ofrecido $100 millones por su asesinato, tras medidas contra el crimen organizado como la demolición del club Varsovia. La información provino de vecinos y ya habría personas identificadas. Reyes mantiene protección policial y afirmó que las amenazas confirman que su gestión ha golpeado al narcotráfico.

Gobierno evalúa enviar ayuda humanitaria a Cuba en medio de presión del PC

El gobierno confirmó que evalúa enviar ayuda humanitaria a Cuba ante el endurecimiento del bloqueo de Estados Unidos y la crisis que enfrenta la isla. La ministra Camila Vallejo señaló que la decisión dependerá de los recursos disponibles y de las necesidades concretas, en medio de la presión del Partido Comunista para que Chile adopte un gesto similar al de México. La isla sufre escasez de combustible, alimentos y prolongados cortes eléctricos.

China acusa a EE.UU. de difamar proyecto del megapuerto peruano de Chancay

China expresó su “fuerte insatisfacción” por los cuestionamientos de EE.UU. al megapuerto peruano de Chancay, desarrollado por la estatal Cosco. El portavoz Lin Jian rechazó las acusaciones de que “el dinero barato chino cuesta soberanía” y calificó los dichos como “fabricación y difamación flagrantes”. La polémica surge tras un fallo judicial en Perú que limitó la fiscalización estatal del terminal. Washington advirtió riesgos estratégicos, mientras Lima anunció que apelará la decisión.

Cámara de EE.UU. aprueba revocar aranceles de Trump a Canadá

La Cámara de Representantes aprobó por 219 votos contra 211 una resolución para revocar los aranceles impuestos por Donald Trump a productos canadienses. Seis republicanos se sumaron a los demócratas, evidenciando tensiones internas en el oficialismo. La medida es simbólica, ya que debe pasar por el Senado y contar con la firma presidencial. Trump defendió los gravámenes y advirtió “serias consecuencias” a quienes los rechacen. La iniciativa también enfrenta revisión en la Corte Suprema.