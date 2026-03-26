Gobierno logra ley para contener bencinazo, pero polémica por “Estado quebrado” abre nuevo flanco

Gobierno de Kast despacha su primera ley en trámite exprés para frenar alza de la parafina En una maratón de menos de 48 horas, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast logró despachar su primera ley tras la aprobación del plan para contener el precio de la parafina. El proyecto, despachado por la Cámara de Diputados cerca de la medianoche, inyecta 60 millones de dólares al fondo de estabilización y otorga bonos de 100 mil pesos al transporte de pasajeros. Pese al triunfo legislativo, la sesión estuvo marcada por la tensión y duras críticas contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por la falta de medidas para las gasolinas. La oposición calificó el paquete como insuficiente ante el inminente “bencinazo” histórico que golpeará a los hogares este jueves.

Confirmado el “megasablazo”: ENAP oficializa alzas históricas de hasta 391 pesos por litro La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) oficializó el informe de precios que confirma un golpe al bolsillo superior a las proyecciones más pesimistas. A partir de este jueves, las gasolinas de 93 y 97 octanos experimentarán un alza histórica de hasta 391 pesos por litro, mientras que el diésel subirá cerca de 580 pesos. La cifra supera los anuncios previos del Ejecutivo, dejando a los conductores sin el amortiguador del Mepco para este tramo. El incremento, gatillado por la crisis internacional y la volatilidad del dólar, se aplica justo cuando el Congreso despachó la ley de emergencia, la cual solo logrará mitigar parcialmente el costo de la parafina.

Cortocircuito en La Moneda: Relato del “Estado quebrado” desata crisis entre el Segundo Piso y Hacienda Una profunda descoordinación interna sacude al Gobierno tras la instalación del concepto “Estado quebrado” para justificar el alza de combustibles. La frase, impulsada por el estratega del Segundo Piso, Cristián Valenzuela, fue desmentida tajantemente por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien marcó distancia del relato oficial calificándolo de impreciso. El traspié comunicacional no solo generó críticas de la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, sino que activó un oficio de la Contraloría exigiendo explicaciones a la vocería de Gobierno. Aunque Valenzuela reconoció el error internamente, el episodio deja en evidencia las fisuras entre el equipo político y el área técnica.

“La ignorancia es atrevida”: Briones lapida el relato oficial del “Estado quebrado” y descarta default El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, calificó como un acto de “ignorancia atrevida” el uso del concepto “Estado quebrado” por parte del Ejecutivo. El economista aclaró que Chile no enfrenta una cesación de pagos —situación que no ocurre desde 1931— y que los indicadores de riesgo país se mantienen bajos, descartando cualquier escenario de default. Briones subrayó que un país no quiebra como una empresa y que difundir esta idea es técnicamente incorrecto y dañino para la confianza. Su crítica profundiza el flanco comunicacional abierto por el estratega Cristián Valenzuela.

Aterrizaje forzoso: Kast sufre desplome en encuestas a dos semanas de asumir y se atrinchera en el rigor fiscal A solo dos semanas de haber asumido, el Presidente José Antonio Kast registra un desplome de hasta 17 puntos en su aprobación según Panel Ciudadano. El Mandatario ya cuenta con una desaprobación superior a su respaldo, castigado principalmente por el alza de combustibles. Desde La Araucanía, Kast reconoció que el país atraviesa una “situación difícil”, pero defendió la rigurosidad de sus medidas para ordenar las cuentas públicas y alejarse del “populismo”. El Ejecutivo apuesta por un discurso de sinceramiento, mientras la oposición capitaliza el malestar social por el costo de la vida.

Contradicción en el eje central: Gobierno propone recorte de 72 mil millones en Seguridad y golpea a las policías La administración de José Antonio Kast propuso un recorte de más de 72 mil millones de pesos al Ministerio de Seguridad, afectando el 3% del presupuesto de la cartera. El ajuste impacta directamente en el ítem de personal y operaciones de Carabineros y la PDI, además de ralentizar la renovación de flota vehicular y programas territoriales. La medida desató críticas transversales en el Congreso, donde incluso parlamentarios oficialistas acusaron una “falta de consecuencia” con la prioridad en seguridad prometida en campaña. Desde La Moneda insisten en que el ajuste es necesario para sanear el presupuesto nacional.

“Bala de plata” en el SII: Jorge Trujillo asume la dirección y remueve de inmediato a tres subdirectores clave En su primer día como director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Jorge Trujillo solicitó la renuncia de tres subdirectores estratégicos. La medida afectó a los subdirectores Jurídico, de Asuntos Corporativos y de Fiscalización, figuras de larga trayectoria en el organismo. Trujillo fue designado directamente por el Gobierno mediante el mecanismo de “bala de plata”, eximiendo el cargo de la Alta Dirección Pública. Esta movida marca el inicio de una gestión enfocada en la reestructuración interna y la alineación con la nueva política fiscal del Ejecutivo en un contexto de estrechez económica.

Escala la tensión mundial: Irán amenaza con bloquear el estrecho de Bab al-Mandeb si EE.UU. invade su territorio Irán amenazó con el cierre del estrecho de Bab al-Mandeb, un paso crítico para el petróleo mundial, ante una eventual invasión de Estados Unidos. Un bloqueo en este punto geográfico asfixiaría las rutas hacia el Canal de Suez, provocando una crisis energética global de proporciones incalculables. Analistas advierten que esta amenaza geopolítica es el principal motor tras la volatilidad del crudo que hoy tiene a Chile enfrentando alzas históricas. La comunidad internacional mira con alerta este despliegue militar que podría disparar aún más el precio de la energía a nivel planetario.