Quiroz relativiza acusación contra Grau y Suprema abre 56 procesos por licencias

Quiroz relativiza principal argumento de AC con ministro Grau: “proyecciones nunca son exactas en economía”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, relativizó uno de los principales argumentos de la acusación constitucional contra Nicolás Grau al afirmar que “las proyecciones nunca son exactas en economía”. La declaración coincidió con la presentación de la defensa del exministro ante la comisión revisora, que ingresó un escrito de 160 páginas y pidió desechar el libelo mediante una cuestión previa. El abogado Patricio Zapata sostuvo que la acusación no vincula los hechos imputados con una infracción constitucional o legal. Mientras el oficialismo advirtió sobre el precedente que podría abrirse, el PDG aún no define su voto.

Corte Suprema abre 56 procesos de remoción por licencias médicas

La Corte Suprema abrió 56 cuadernos de remoción contra jueces y juezas investigados por salir del país mientras usaban licencias médicas. La decisión surgió tras revisar 104 casos del escalafón primario del Poder Judicial. El pleno abrió 14 procesos luego de analizar apelaciones y sumó otros 42. En 25 investigaciones con absoluciones descartó iniciar remociones, mientras otros 13 casos fueron desestimados y nueve terminaron empatados. Los nombres seguirán reservados hasta la notificación y cada magistrado podrá presentar informes, alegatos y descargos antes de la resolución definitiva.

Banco Central mantiene la tasa en 4,5% y advierte mayores riesgos

El Banco Central mantuvo por unanimidad la Tasa de Política Monetaria en 4,5% por séptimo mes consecutivo y advirtió que el escenario económico se volvió más complejo. El organismo señaló que la actividad cayó en el primer trimestre, la inversión perdió impulso y el desempleo aumentó en un contexto de escasa creación de puestos de trabajo. La inflación anual llegó a 3,9% en mayo, empujada por el alza de los combustibles. El conflicto en Medio Oriente y la evolución del precio del petróleo seguirán condicionando las próximas decisiones, mientras la meta permanece en llevar la inflación al 3% en dos años.

Sin acuerdo por 57 notarías: Servicio Civil advierte que opera “a ciegas”

La Comisión de Constitución del Senado volvió a aplazar una definición sobre 57 concursos notariales que podrían quedar fuera del nuevo sistema. El director del Servicio Civil, Pedro Lea-Plaza, advirtió que el organismo opera “a ciegas”, sin una base consolidada de vacantes y con recursos para gestionar hasta 100 concursos al año. Si debe absorber los procesos pendientes, sumaría 115 cargos y la provisión podría tardar cerca de 19 meses. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la norma transitoria y propuso ampliar las inhabilidades por nepotismo a las convivencias de hecho. La comisión cerró sin votar.

Francia reemplaza a Palantir y apuesta por una firma nacional

Francia romperá el contrato que su principal organismo de inteligencia interior mantenía con Palantir y lo reemplazará por un acuerdo con la empresa francesa ChapsVision. El primer ministro Sébastien Lecornu justificó la decisión al señalar que el país no puede aceptar nuevas dependencias estratégicas en el ámbito digital. El anuncio forma parte de un plan que suma 655 millones de euros a la inversión en inteligencia artificial hasta 2030. La estrategia también contempla un asistente digital para empleados públicos, otro para trámites de salud y una plataforma estatal de datos para investigadores y autoridades.

Keiko Fujimori mantiene mínima ventaja mientras Perú espera resultado oficial

Keiko Fujimori mantiene una estrecha ventaja en la segunda vuelta presidencial de Perú, pero la proclamación oficial sigue pendiente. Con el 99,14% de las actas escrutadas, la candidata obtiene el 50,101% de los votos, frente al 49,899% de Roberto Sánchez. Los jurados electorales aún deben revisar 800 actas observadas. Nueve días después de la votación, la misión de la OEA pidió acelerar el proceso y ampliar las capacidades y horarios de trabajo. El organismo aseguró que no detectó irregularidades que pongan en duda la integridad de los datos y destacó que ambos candidatos anticiparon que respetarán el resultado.

Hijo de Bolsonaro recibe cuatro años de cárcel por coaccionar a autoridades

La Corte Suprema de Brasil condenó a Eduardo Bolsonaro a cuatro años y dos meses de prisión, en régimen semiabierto, por coaccionar a autoridades judiciales. Según el fallo, el exdiputado gestionó ante el gobierno de Donald Trump sanciones contra Brasil para presionar a favor de su padre, Jair Bolsonaro, en el juicio por golpismo. Cuatro jueces acogieron la acusación de la Fiscalía. La sentencia aún puede ser apelada y también lo dejará inhabilitado por ocho años para ejercer cargos públicos, una vez cumplida la pena.