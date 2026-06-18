Kast reúne a los poderes del Estado por crisis de niños haitianos

El Presidente José Antonio Kast convocó para este jueves a las 8:00 en La Moneda a representantes de la Corte Suprema, el Congreso, el Ministerio Público y la Contraloría, junto a los ministerios involucrados. El objetivo será analizar los antecedentes y coordinar la respuesta del Estado ante el ingreso irregular de niños haitianos. En paralelo, el Gobierno instruyó actuar con máxima urgencia, encargó a la ministra María Jesús Wulf articular a los servicios y creó una fuerza de tarea para identificar, ubicar y reunir información sobre menores cuyo paradero o situación de derechos no estén claros.

Tesorería admite que no identifica sueldos antes de embargar por CAE

El tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, reconoció que el organismo no puede determinar si el dinero de una cuenta corresponde a remuneraciones antes de ejecutar un embargo por deudas del CAE. Explicó ante la comisión de Hacienda de la Cámara que Tesorería solo conoce el banco donde una persona podría mantener cuentas, pero no accede a su contenido, por lo que actúa mediante un “mandato ciego”. Si los fondos retenidos eran un sueldo, el afectado puede reclamar ante Tesorería o recurrir a tribunales. Además, las 1.535 personas notificadas no necesariamente sufrieron retenciones.

Gobierno condiciona continuidad de Zaliasnik a eventual formalización

El Gobierno abrió la posibilidad de remover al embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, si es formalizado por la investigación sobre sus conversaciones con Luis Hermosilla. El ministro de la Segpres, José García Ruminot, diferenció entre estar investigado y enfrentar una formalización, y sostuvo que, en ese segundo escenario, una autoridad no debería continuar, salvo que las pruebas fueran muy débiles. La Moneda mantiene por ahora su respaldo al diplomático y descarta aplicar una regla automática. Cada caso será evaluado según sus circunstancias y la decisión definitiva quedará en manos del Presidente de la República.

Kast nombra cinco nuevos embajadores en tres continentes

El Presidente José Antonio Kast nombró a cinco nuevos embajadores de Chile, todos con el beneplácito de los países receptores. Jaime Baeza asumirá en Canadá; Germán Becker, en República Dominicana; Harry Jürgensen, en Austria; Christian Hodges-Nugent, en República Checa; y Víctor Abujatum, en Egipto. La nómina combina perfiles políticos, técnicos y diplomáticos de carrera. Becker y Jürgensen fueron diputados, mientras Hodges-Nugent y Abujatum cuentan con trayectoria en Cancillería y misiones en el exterior. Baeza es periodista y doctor en Ciencia Política.

Liberales complican la votación de la acusación contra Grau

La acusación constitucional contra Nicolás Grau sumó incertidumbre luego de que los tres diputados liberales pidieran libertad de acción para votar. Alejandro Bernales, Luis Malla y Sebastián Videla solicitaron no quedar sujetos a una postura colectiva, dejando en suspenso un respaldo que se daba por descontado. El escenario complica el conteo en la Cámara, donde también siguen abiertos otros votos. En paralelo, la defensa presentó un escrito de 160 páginas para intentar frenar el libelo antes de discutir su contenido. La comisión votará su informe el lunes y lo despachará a la Sala el martes.

Juan José Ossa defenderá Escuelas Protegidas ante el TC

La Moneda eligió al exministro Juan José Ossa para defender ante el Tribunal Constitucional el proyecto Escuelas Protegidas, luego de que el organismo declarara admisible un requerimiento de la oposición contra algunos de sus artículos. Los cuestionamientos apuntan a medidas como la revisión de mochilas y efectos personales, restricciones a vestimentas y accesorios, y la inhabilidad por cinco años para acceder o mantener la gratuidad en la educación superior. El Gobierno sostiene que la iniciativa se mantiene dentro de los márgenes constitucionales y también prepara eventuales defensas para otros proyectos.

Trump firma acuerdo con Irán y enfrenta comparaciones con Obama

Estados Unidos e Irán firmaron electrónicamente un acuerdo provisional que extiende por 60 días el alto el fuego, contempla la reapertura gradual del estrecho de Ormuz y prepara nuevas negociaciones nucleares. Trump ofreció liberar fondos iraníes congelados, aliviar sanciones, desbloquear puertos y permitir exportaciones de petróleo. El borrador filtrado, compuesto por 14 puntos, incluye además un plan de reconstrucción por 300 mil millones de dólares. Las concesiones aumentaron la presión sobre el mandatario y reactivaron las comparaciones con el acuerdo nuclear alcanzado por Barack Obama en 2015.

Trump llama “peligroso” a Brasil tras condena de Eduardo Bolsonaro

Donald Trump afirmó que Brasil se volvió “turbulento” y “peligroso” en el plano político tras la condena de Eduardo Bolsonaro por coacción a la justicia. Durante la cumbre del G7, el mandatario estadounidense confundió la condena con un arresto y también mezcló al exdiputado con su hermano Flávio, quien sí es candidato presidencial. Lula respondió que Trump sabe poco de Brasil, le pidió no intervenir en asuntos internos y defendió el sistema electoral del país. Eduardo Bolsonaro fue condenado a cuatro años de cárcel, ocho años de inhabilitación y una multa.