Gobierno busca recomponer acuerdo con el PPD tras impasse por megarreforma

El Gobierno busca recuperar el respaldo de los senadores del PPD al proyecto de Reconstrucción Nacional, luego de retirar una indicación que rebajaba de 23% a 22% el impuesto a las grandes empresas. La modificación presentada por Hacienda fue interpretada como un incumplimiento del acuerdo político, pero el Ejecutivo aseguró que se trató de un malentendido. Claudio Alvarado afirmó que pidió retirar la propuesta para mantener intactos los términos de la negociación. Daniel Mas sostuvo que el Gobierno cree contar con los votos y que las conversaciones seguirán antes de la votación en el Senado.

Canciller afirma que proyecto de cable chino sigue en estudio

El canciller Francisco Pérez Mackenna afirmó que el proyecto de cable submarino chino no está cerrado y que el Gobierno aún lo estudia. Explicó que el asunto todavía no llega a su consideración y que, cuando ocurra, será evaluado según el interés de Chile. La autoridad descartó que las tensiones diplomáticas por esta iniciativa hayan sido abordadas en su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Añadió que Washington centra su preocupación en la infraestructura crítica y el resguardo de datos, mientras Chile revisa cómo otros países enfrentan este tipo de inversiones.

Parisi anticipa que la megarreforma llegará a comisión mixta

Franco Parisi afirmó que la megarreforma económica llegará a comisión mixta y respaldó su objetivo de impulsar un mayor crecimiento, aunque marcó diferencias en materias tributarias, IVA y contribuciones. El líder del PDG valoró la estabilidad para grandes inversiones, pero advirtió que bajar el impuesto de primera categoría no garantiza que las utilidades se reinviertan en Chile. También cuestionó el actual sistema de contribuciones y rechazó que el Estado indemnice a empresas si se revoca una resolución ambiental, porque esos riesgos deberían cubrirse con seguros privados.

Vallejo y Jara alertan por eventual jornada laboral de hasta 52 horas

Las exministras Camila Vallejo y Jeannette Jara advirtieron que una propuesta de la Mesa de Reactivación Laboral podría permitir semanas de trabajo de hasta 52 horas. La iniciativa plantea ampliar el período usado para calcular el promedio de la jornada ordinaria, desde cuatro semanas hasta 15 o incluso 52. Ambas exautoridades afirmaron que el cambio pondría en riesgo los avances de la ley de 40 horas y afectaría especialmente a quienes compatibilizan empleo, cuidados y estudios. Las recomendaciones serán evaluadas por el Ejecutivo antes de definir eventuales proyectos de ley.

Gobierno prepara reforma al INDH, pero aún no define plazos

El Gobierno confirmó que trabaja en un anteproyecto de ley para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, aunque todavía no existe un plazo definido para presentar la iniciativa. El subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, ratificó la elaboración del texto, en medio de dudas por el cambio respecto de la propuesta de campaña de cerrar el organismo. Desde Renovación Nacional, Ximena Ossandón pidió objetividad, transparencia y ausencia de sesgo ideológico. La senadora Loreto Carvajal, en tanto, advirtió que una modernización no puede terminar desmantelando al INDH.

Fiscalía investiga a funcionario de la Armada por atropello fatal en Viña del Mar

La Fiscalía investiga a un cabo de la Armada por el atropello múltiple ocurrido en la Feria Caupolicán de Viña del Mar, que dejó seis personas fallecidas y siete lesionadas. El uniformado, que estaba fuera de servicio y conducía un vehículo particular, quedó detenido y será formalizado por cuasidelito de homicidio y lesiones. Cámaras de seguridad muestran que avanzaba a una velocidad imprudente antes de perder el control e ingresar a la feria. Los primeros exámenes descartaron alcohol y drogas, aunque se indaga una posible pérdida parcial de conciencia. La Armada abrió un sumario.

Irán afirma que castigar a responsables de la muerte de Jamenei es un derecho

Irán reiteró que castigar a quienes ordenaron, ejecutaron o colaboraron en el atentado que causó la muerte de Alí Jamenei es un derecho del pueblo iraní. El subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Baqeri, recordó las movilizaciones realizadas durante más de 130 noches para exigir justicia. También retomó la amenaza de la Guardia Revolucionaria de vengar el asesinato, ocurrido al inicio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. Jamenei fue enterrado en Mashhad y sucedido por su hijo Mojtaba.

Muerte de Lindsey Graham abre carrera republicana por su escaño en el Senado

La muerte del senador Lindsey Graham abrió una carrera contrarreloj entre los republicanos para conservar su escaño por Carolina del Sur y evitar que se debilite su mayoría en el Senado. Graham, estrecho aliado de Donald Trump, falleció de forma repentina a los 71 años, cuando restaban seis meses de su cuarto período. El gobernador Henry McMaster deberá nombrar a un reemplazante hasta enero de 2027, mientras el partido prepara primarias especiales para el 11 de agosto. Trump aseguró que ya tiene un nombre en mente, pero evitó revelarlo por respeto al senador fallecido.