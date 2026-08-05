Alcaldes de oposición entran en conflicto con La Moneda por compensación municipal

El despacho de la Ley Miscelánea abrió un conflicto entre alcaldes de oposición y La Moneda por la compensación asociada a la exención de contribuciones para adultos mayores. Karina Delfino calificó la jornada como un “día negro para el municipalismo”, Javiera Reyes sostuvo que los sectores populares terminarán financiando a comunas de mayores ingresos y Mauro Tamayo afirmó que “ganó el abuso”. El Gobierno defendió la fórmula y celebró la aprobación. Los ediles evalúan recurrir al Tribunal Constitucional y buscarán reabrir la discusión sobre cómo distribuir los recursos entre los municipios.

Senado aprueba compensación municipal con Pedro Araya como único voto opositor

El Senado aprobó por 27 votos contra 22 el último artículo pendiente de la Ley Miscelánea: la fórmula para compensar a los municipios por la exención de contribuciones a adultos mayores. Pedro Araya fue el único senador de oposición que votó a favor, pero su respaldo fue uno más entre los 27 sufragios favorables. Matías Walker y Sergio Gahona también apoyaron la norma después de acordar un protocolo sobre reconstrucción en Coquimbo y Atacama. La tramitación regular terminó, aunque el Gobierno ingresará tres vetos supresivos y luego vendrá la revisión del Tribunal Constitucional.

Incendio químico obliga a suspender las clases en Quilicura

La emergencia química en Quilicura obligó a suspender las clases en todos los establecimientos de la comuna. El incendio comenzó la noche del martes en Panimex y se propagó a otras dos empresas del sector, con explosiones, llamas de más de 15 metros y una extensa columna de humo. Bomberos desplegó unidades Hazmat y los trabajadores lograron evacuar sin lesionados. La Ruta Cinco Norte debió ser cortada mientras avanzaban las labores. La empresa ya había registrado incendios en 2014 y 2017, y la Seremi de Salud informó fiscalizaciones previas y medidas correctivas que ahora serán revisadas.

Proyecto antifiltraciones queda pendiente y mantiene alerta sobre la prensa

El proyecto antifiltraciones quedó pendiente en el Senado. Aunque figuraba como tercer punto de la tabla, la sesión terminó sin debate ni votación. La iniciativa busca endurecer las sanciones por divulgar antecedentes reservados de investigaciones penales. Sus autores sostienen que pretende proteger diligencias, víctimas y testigos. Gremios periodísticos, abogados y especialistas advierten que una redacción amplia podría alcanzar a periodistas y fuentes. El senador Alfonso de Urresti anunció cambios para que la responsabilidad recaiga en quienes incumplen el deber institucional de reserva y no en la prensa.

Gobierno de Kast comparece ante la CIDH por su política de derechos humanos

El Gobierno de José Antonio Kast comparece este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organizaciones chilenas denunciarán recortes presupuestarios, despidos y debilitamiento de políticas de memoria, reparación y búsqueda de detenidos desaparecidos. La audiencia abordará también la reestructuración de unidades estatales y los llamados indultos pasivos a exagentes condenados. El Ejecutivo rechazará esas acusaciones y defenderá la continuidad de sus políticas, incluido el Plan Nacional de Búsqueda. La delegación deberá responder consultas orales y escritas ante la comisión.

Caso Sernac llega a Contraloría y RN remite a militante a su Tribunal Supremo

El caso de las contrataciones políticas en el Sernac de Arica llegó a la Contraloría. La asociación de funcionarios pidió investigar gestiones para incorporar personal vinculado a Renovación Nacional y al Partido Republicano, y exigió resguardar la evidencia. El episodio incluye la contratación directa de Evelyn Milos, militante de RN detenida en Perú en 2017 cuando viajaba en un vehículo con 47 kilos de marihuana. El partido afirmó que no registra antecedentes penales en Chile ni en Perú, dijo desconocer el caso y la remitió a su Tribunal Supremo. El gremio advirtió que “el Estado no es un botín”.

Miguel Ángel Aguilera recibe millonarias multas por lavado de activos

El Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó al exalcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera por incremento patrimonial relevante e injustificado y lavado de activos. Recibió cuatro años de reclusión, pena sustituida por libertad vigilada intensiva, y quedó inhabilitado durante cinco años para ejercer cargos públicos. Además, deberá pagar más de 246 millones de pesos y otras 200 UTM. El tribunal acreditó ingresos sin justificar por cerca de 247 millones entre 2013 y 2017, y ordenó el comiso de una vivienda en La Reina. Fue absuelto de cohecho porque la acción penal estaba prescrita.

Brasil expulsa al embajador argentino y profundiza crisis con Milei

Brasil expulsó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, y mantendrá vacante su representación en Buenos Aires mientras continúen los ataques de Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva. El vínculo bilateral quedará a cargo de encargados de negocios. La crisis escaló después de que Milei llamara “presidiario” y “ladrón” a Lula durante un acto electoral de Flávio Bolsonaro, en el que respaldó al candidato opositor. El embajador brasileño Julio Bitelli ya había sido llamado a consultas. El Gobierno argentino redujo el episodio a diferencias ideológicas y no ofreció disculpas.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.