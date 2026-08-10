Gobierno prepara estado de excepción y Quiroz abre nueva ofensiva económica

Gobierno prepara estado de excepción con interceptaciones sin orden judicial

El Gobierno prepara una reforma constitucional para crear un Estado de Excepción de Seguridad Pública destinado a enfrentar al crimen organizado y el terrorismo. El ministro Martín Arrau explicó que la medida permitiría delimitar territorios, restringir la movilidad y la libertad de reunión, aplicar toques de queda diferenciados para menores e interceptar telecomunicaciones sin autorización judicial. También facilitaría la incautación precautoria de bienes. La propuesta requerirá al menos tres modificaciones constitucionales y contemplará la designación de una autoridad responsable de rendir cuentas por el uso de estas facultades.

Quiroz abre nuevos frentes en el mercado de capitales y el empleo público

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció dos nuevas reformas después del despacho de la Ley Miscelánea. En septiembre ingresará un proyecto para facilitar que empresas medianas emitan acciones, permitir que las pymes accedan al mercado de bonos y reducir el costo del crédito bancario e hipotecario. La iniciativa también revisará la tasa máxima convencional. El segundo frente será un nuevo estatuto administrativo, cuya elaboración quedará en manos de una comisión transversal encabezada por un economista independiente. Quiroz reconoció que esta reforma exigirá acuerdos políticos y tendrá una tramitación más lenta.

Contraloría investiga contrataciones políticas en organismos públicos de Arica

La Contraloría abrió una investigación por contrataciones con criterios partidarios en organismos públicos de Arica. El caso ya provocó la salida de la seremi de Salud, Karla Kepec, y del director subrogante del Sernac, Marcos Oviedo. Este último promovió la contratación de militantes de Renovación Nacional o del Partido Republicano, pese a las objeciones formuladas desde la dirección nacional del servicio. Los antecedentes también incluyen correos sobre contrataciones directas y podrían conducir a nuevas diligencias en otros organismos. El episodio golpea la promesa del Gobierno de erradicar a los operadores políticos del Estado.

Oficialismo aumenta presión sobre Kast para conceder indultos

El Gobierno enfrenta una creciente presión oficialista para otorgar indultos a funcionarios de Carabineros y las Fuerzas Armadas condenados por hechos ocurridos desde octubre de 2019. Un grupo de 60 parlamentarios del Partido Nacional Libertario, la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y el Partido de la Gente envió una carta al Presidente José Antonio Kast solicitando que cumpla su compromiso de campaña. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, respondió que cada petición será examinada individualmente. Kast evitó anticipar una decisión y afirmó que las resoluciones serán comunicadas oportunamente, mientras la oposición rechaza la medida.

Vence plazo para intervenir ante el TC por la Ley Miscelánea

A las 12:00 horas de este lunes vence el plazo para que personas y organizaciones soliciten intervenir en la audiencia pública convocada por el Tribunal Constitucional para revisar la Ley Miscelánea. Los interesados deberán acreditar una vinculación con las materias debatidas y presentar sus antecedentes mediante el sitio electrónico del tribunal. El TC declaró admisibles tres requerimientos contra disposiciones sobre invariabilidad tributaria y normativa ambiental, los que fueron acumulados bajo un mismo rol. La audiencia se realizará el miércoles 12 y los alegatos de las partes quedaron programados para el jueves 13 de agosto.

De la Espriella inicia giro de Colombia hacia Estados Unidos e Israel

Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia con una política exterior que revierte el rumbo adoptado por Gustavo Petro. El nuevo mandatario anunció el restablecimiento pleno de las relaciones con Israel, una embajada en Jerusalén y el ingreso a la alianza antidrogas promovida por Donald Trump. También confirmó que romperá relaciones con Cuba y Nicaragua, cerrará 14 embajadas y 15 consulados y analizará la permanencia colombiana en la ONU y la OEA. Especialistas advierten que varias medidas enfrentan obstáculos jurídicos, parlamentarios y diplomáticos, especialmente por la falta de una mayoría amplia en el Congreso.

Netanyahu rechaza plan de Trump para desarmar a Hamás y retirarse de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó el acuerdo de 15 puntos impulsado por Donald Trump para el desarme de Hamás y la retirada gradual del Ejército israelí de Gaza. Netanyahu condicionó cualquier repliegue al desarme completo y verificable de la organización, incluidas sus armas ligeras, y descartó que ambos procesos avancen simultáneamente. Israel controla más del 60 % de la Franja y mantiene operaciones militares pese al alto el fuego. Hamás reiteró su adhesión al pacto, pero la negativa israelí dejó su aplicación en suspenso, porque el calendario solo comenzará cuando todas las partes aprueben formalmente el acuerdo.

Joaquín Niemann gana el LIV Golf Nueva York y suma su noveno título

Joaquín Niemann conquistó el LIV Golf Nueva York y consiguió su segundo título de la temporada en el circuito. El chileno comenzó la última jornada como líder, pero un bogey en el primer hoyo permitió que el estadounidense Harold Varner Tercero lo alcanzara momentáneamente. Niemann recuperó el control y cerró con una tarjeta de 69 golpes, dos bajo el par, para completar un acumulado de 268 impactos, 16 bajo el par. Terminó con tres golpes de ventaja sobre Varner y lideró el torneo de principio a fin. El resultado representa la novena victoria profesional del golfista chileno y consolida su posición entre las figuras de la gira.