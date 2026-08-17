Reforma de seguridad divide al oficialismo y Yeomans gana la presidencia del Frente Amplio

Reforma de seguridad divide al oficialismo y el PDG anticipa que no entregará sus votos

La reforma constitucional de seguridad que prepara el Gobierno abrió diferencias dentro del oficialismo antes de ingresar al Congreso. El borrador plantea que condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico pierdan durante su pena y por 15 años el acceso a prestaciones financiadas por el Estado. Figuras de Chile Vamos pidieron acotar esa fórmula, mientras el Partido Republicano defendió su núcleo. El presidente del PDG, Franco Parisi, rechazó además modificar la Carta Fundamental y advirtió que los 14 votos de su bancada no están disponibles.

Gael Yeomans gana la presidencia del Frente Amplio con baja participación

La diputada Gael Yeomans ganó la presidencia del Frente Amplio y reemplazará a Constanza Martínez en la conducción de la colectividad durante los próximos dos años. Su lista obtuvo 5.667 votos, equivalentes al 54,71 % de los sufragios, frente al 42,03 % alcanzado por la nómina de Martínez, quien asumirá como secretaria general. La elección estuvo marcada por la baja participación: votaron 10.358 de los 55.942 militantes habilitados, un 18,45 % del padrón. Yeomans anunció que buscará articular a la oposición frente al Gobierno de José Antonio Kast.

Sistema frontal suspende clases en el norte y mantiene alertas meteorológicas

El sistema frontal que afecta al norte obligó a suspender las clases este lunes en Arica y Parinacota y en cinco comunas de Antofagasta: la capital regional, Tocopilla, Mejillones, Taltal y Sierra Gorda. En Antofagasta, la medida se extenderá al martes 18. Atacama retomará las actividades, salvo en Alto del Carmen y establecimientos de Tierra Amarilla. La Dirección Meteorológica mantiene alertas por lluvias, nevadas y viento entre Arica y Coquimbo. En el litoral de Antofagasta se esperan hasta 15 milímetros de agua y el transporte público reducirá su frecuencia hasta en 40 %.

Codelco admite crisis de desempeño y plantea ampliar alianzas con privados

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, reconoció que la estatal atraviesa una crisis de desempeño y presentó un plan para mejorar sus operaciones, priorizar inversiones y contener la deuda. Explicó que en ocho años la compañía invirtió US$32.000 millones, mientras su producción cayó de 1,7 millones a 1,3 millones de toneladas. La cuprífera necesita cerca de US$4.000 millones anuales para sus proyectos y aumentar el endeudamiento no sería sostenible. Por eso, Fontaine planteó ampliar las asociaciones con privados para obtener capital, tecnología y compartir riesgos.

Steinert asistirá a comisión investigadora antes de plazo para acusación constitucional

La exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert asistirá este lunes, a las 19:30 horas, a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que examina sus 69 días al frente de la cartera. La sesión abordará el dictamen de la Contraloría General de la República que concluyó que excedió sus atribuciones y vulneró su deber de abstención al pedir a la Policía de Investigaciones datos sobre funcionarios vinculados al caso Clan Chen. La comparecencia ocurrirá un día antes de que venza el plazo para presentar una eventual acusación constitucional, alternativa que sectores de la oposición aún no descartan.

Lula y Flávio Bolsonaro inician campaña en empate técnico

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro iniciaron formalmente sus campañas para las elecciones del 4 de octubre, con actos en Sao Bernardo do Campo y Copacabana. Dos de las tres encuestas difundidas durante la semana muestran un empate técnico en una eventual segunda vuelta. Quaest registra un 43 % para Lula y un 40 % para Bolsonaro, mientras BTG/Nexus marca 47 % contra 44 %. El actual mandatario mantiene ventaja en los escenarios de primera vuelta, pero los estudios coinciden en que el candidato del Partido Liberal acortó la distancia.

Ucrania lanza uno de sus mayores ataques contra Rusia y deja 11 muertos

Ucrania lanzó uno de sus mayores ataques aéreos contra territorio ruso desde el inicio de la invasión de 2022. La ofensiva, ejecutada con cientos de drones y misiles de largo alcance, dejó al menos 11 muertos, de acuerdo con autoridades rusas, y alcanzó las regiones de Moscú, Rostov y Belgorod. Kiev afirmó que atacó centros logísticos de Wildberries utilizados para abastecer el esfuerzo bélico ruso y una fábrica de combustible para cohetes. Rusia respondió con nuevos bombardeos sobre Ucrania, que causaron al menos cinco fallecidos y daños en instalaciones industriales.

Las Diablas enfrentan a Japón en un duelo clave del Mundial

La selección chilena femenina de hockey césped enfrenta este lunes a Japón en la segunda fecha del Grupo A del Mundial, que se disputa en Amstelveen. El partido comenzará a las 3:30 horas de Chile y será transmitido por ESPN 5 y Disney+. Las Diablas llegan después de perder por dos a cero ante Países Bajos, mientras Japón cayó por el mismo marcador frente a Australia. Ambos equipos están sin puntos y con una diferencia de menos dos. Un triunfo es clave para que Chile mantenga opciones de avanzar antes de cerrar la fase grupal, el miércoles, contra Australia.