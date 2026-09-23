Chile adhiere al Escudo de las Américas y Cámara rechaza reforma sobre expulsiones

Chile adhiere al Escudo de las Américas y oposición pide conocer los compromisos

Chile se incorporó al Escudo de las Américas tras la reunión encabezada por Donald Trump en Nueva York. Cancillería informó que el mecanismo contempla intercambio de información contra el crimen organizado, capacitación policial y coordinación fronteriza con Argentina, Bolivia y Perú. El presidente José Antonio Kast afirmó que la adhesión no constituye un tratado internacional y descartó que autorice operaciones militares estadounidenses en Chile. El diputado Marcos Ilabaca pidió al Gobierno entregar el contenido de los compromisos y anunció que abordará el tema en la interpelación al canciller.

Cámara rechaza reforma sobre expulsiones y Kast evalúa insistir en el Senado

La Cámara de Diputados rechazó la reforma que ampliaba los plazos de detención para ejecutar expulsiones administrativas de extranjeros. El proyecto obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones; requería 89 respaldos. La propuesta elevaba el plazo de cinco a 30 días, con prórrogas bajo autorización judicial. Los republicanos Felipe Ross y Stephan Schubert estaban en Estados Unidos con la comitiva presidencial. Seis diputados del Partido de la Gente se abstuvieron. José Antonio Kast anunció que buscará reactivar la iniciativa mediante una insistencia en el Senado u otro proyecto de ley.

Gabriel Silber queda con arresto domiciliario total por la trama bielorrusa

El exdiputado Gabriel Silber quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional tras ser formalizado por soborno y lavado de activos en la trama bielorrusa. La Fiscalía investiga pagos vinculados a fallos favorables al consorcio Belaz Movitec en su litigio con Codelco. El Ministerio Público atribuye a abogados del estudio que integraba Silber pagos destinados a beneficiar a la entonces ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. La defensa aceptó la cautelar tras un acuerdo con la Fiscalía. En la audiencia se amplió en 25 días el plazo de investigación y se reformalizó a otros siete imputados. [*]

Kast debuta en la ONU con críticas al organismo y un llamado a invertir en Chile

El presidente José Antonio Kast intervino por primera vez ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Propuso reducir la burocracia del organismo, suspender agendas que considera no prioritarias y reformar el Consejo de Seguridad. También llamó a invertir en Chile y afirmó que en seis meses ingresaron solicitudes de inversión por más de 44 mil millones de dólares al Sistema de Evaluación Ambiental. El mandatario reconoció que la economía aún no despega y que el desempleo sigue alto. Además, respaldó la candidatura de Valparaíso para albergar la secretaría del tratado sobre protección de la alta mar.

Gobernadores se reúnen con Quiroz por el Presupuesto 2027

Los gobernadores regionales se reunirán este miércoles con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para revisar los recursos del Presupuesto 2027. Alejandro Santana, presidente de la Asociación de Gobernadores, afirmó ante la comisión de Presupuestos que la propuesta implica una reducción real del diez por ciento. También cuestionó el cálculo de subejecución presupuestaria: sostuvo que en 2025 fue de un 4,1 % y no de un 20 %. La senadora Yasna Provoste solicitó precisar los recursos para reconstrucción y el financiamiento regional destinado a prevención, respuesta y recuperación ante emergencias.

Gobierno propone a Pedro Huichalaf y Marcela Sabat para el directorio de TVN

El Gobierno presentó al Senado las candidaturas de Pedro Huichalaf, del Partido por la Democracia, y Marcela Sabat, de Renovación Nacional, para el directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN). Reemplazarían a María del Pilar Vergara y Marcia Scantlebury, cuyos mandatos terminaron el 5 de septiembre. Huichalaf fue subsecretario de Telecomunicaciones y Sabat ejerció como diputada y senadora. Las postulaciones requieren la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio. TVN cerró el primer semestre con pérdidas por 7.925,6 millones de pesos. El Ejecutivo aún debe definir los integrantes de una mesa técnica para el canal.

Alarma por lluvias intensas e isoterma alta entre La Araucanía y Los Lagos

La Dirección Meteorológica emitió una alarma por lluvias intensas con isoterma cero alta para La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. El pronóstico abarca desde la mañana de este miércoles hasta la mañana del jueves e incluye acumulaciones de hasta 120 milímetros en sectores precordilleranos y cordilleranos. En La Araucanía, la isoterma cero alcanzaría los 2.800 metros, según la proyección del organismo. También permanece una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes entre Maule y Los Lagos. En Los Ríos, el pronóstico para el valle es de entre 70 y 110 milímetros.

Trump amenaza a Irán y advierte sobre el uso de fuerza militar en América Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ante la ONU con aniquilar a Irán si no alcanza un acuerdo con Washington. También advirtió que utilizará la fuerza militar, si lo considera necesario, para proteger los intereses estadounidenses en América Latina. Acusó a México de perder control territorial frente a los carteles y calificó a Cuba como un Estado fallido. La delegación cubana abandonó la sala. Posteriormente, ante la prensa junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó de una reunión de tres horas con representantes iraníes y la describió como positiva.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.