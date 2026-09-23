Trump y Delcy Rodríguez sellan nuevo entendimiento mientras Machado queda fuera del tablero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sellaron el martes su alianza con una reunión inédita en Nueva York, menos de un año después de la captura de Nicolás Maduro, mientras los reiterados intentos de la líder opositora María Corina Machado de regresar a Venezuela han sido frustrados.

Trump recibió a Rodríguez en el lujoso hotel Lotte Palace, durante una recepción con mandatarios extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU, en una cita impensable pocos meses atrás, cuando Washington y Caracas mantenían rotas sus relaciones diplomáticas.

Aunque la reunión fue privada y sin acceso a la prensa, a diferencia de otros encuentros del mandatario estadounidense con líderes internacionales, ambos Gobiernos divulgaron fotografías de los dos juntos, sonrientes, una imagen que escenifica el nuevo entendimiento que Washington describe como un “tutelaje” sobre Venezuela.

“Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral”, escribió la mandataria chavista en redes sociales.

Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro antes de asumir el poder y aliarse con la Casa Blanca, lo que le ha permitido sortear sanciones y procesos judiciales en su contra, intervendrá este miércoles ante la Asamblea General de la ONU en medio de protestas de migrantes venezolanos y mientras busca reforzar su legitimidad con el decidido respaldo de Estados Unidos.

La reunión con Trump se produjo poco después del controvertido acuerdo por el que Venezuela cedió a Estados Unidos parte de sus reservas petroleras y a escasos kilómetros de la prisión neoyorquina donde Maduro permanece recluido, acusado de narcotráfico.

En el encuentro participaron también el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete Stephen Miller.

Se trata de la primera reunión entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde el breve encuentro que mantuvieron Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

Una alianza con petróleo de fondo

Trump suele presentar como un “éxito” la operación del 3 de enero en la que fuerzas estadounidenses capturaron y depusieron a Maduro en Caracas, así como los beneficios que, asegura, ha reportado para Estados Unidos en materia energética.

Durante su intervención del martes ante la Asamblea General de la ONU, el republicano puso como ejemplo la operación en Venezuela para advertir a los Gobiernos latinoamericanos de que Estados Unidos no dudará en emplear su “poderío militar” para defender sus intereses en la región.

Desde el público, Delcy Rodríguez tuvo que escuchar cómo Trump calificaba a Maduro de “dictador y criminal” y reivindicaba que a Estados Unidos le corresponde “el botín” tras su ataque a Venezuela, en referencia al petróleo.

El reciente acuerdo petrolero, que permitiría a Estados Unidos acceder a una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas, ha despertado fuertes recelos entre sectores que acusan a la Administración de Trump de estar solo interesada en el crudo y de no buscar activamente la democratización de Venezuela.

María Corina Machado, fuera del tablero

Mientras Trump y Rodríguez escenificaban en Nueva York su nuevo entendimiento, María Corina Machado permanecía bloqueada en Panamá, donde su equipo denuncia que esta semana se le ha impedido regresar a Venezuela en tres ocasiones.

La dirigente opositora, que entregó a Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz en un intento de evitar quedar excluida de la transición en el país, afirma que el Gobierno chavista cierra el espacio aéreo cada vez que intenta ingresar.

Machado, fuera del país desde diciembre de 2025, ha intentado regresar por varias vías, incluida la marítima y vuelos a islas del Caribe cercanas, pero se enfrenta a un bloqueo que cuenta con el aparente aval de Washington, temeroso de que su regreso ponga en riesgo la nueva alianza.