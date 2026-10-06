Presupuesto 2027: Quiroz abre negociación y tribunal aplaza preparación del juicio de Monsalve

Quiroz abre negociación del Presupuesto ante exigencias del oficialismo, PDG y gobernadores

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abrió las negociaciones del Presupuesto 2027 con disposición a revisar partidas, tras los reclamos del oficialismo por recortes y falta de coordinación. Renovación Nacional y la UDI pidieron reconsiderar el fin de Yo Elijo Mi PC, mientras los gobernadores cuestionaron la reducción de recursos regionales y su efecto en el empleo. El líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, exigió explicar los seis mil millones de dólares de ahorro comprometidos en campaña. Quiroz fijó un límite: los cambios deben mantener el gasto global y las metas fiscales.

Monsalve vuelve al arresto nocturno y preparación del juicio se aplaza hasta marzo

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago reemplazó el arresto domiciliario total de Manuel Monsalve por arresto nocturno y postergó la preparación de su juicio oral hasta el 3 de marzo de 2027. La defensa reclamó una notificación fallida y el tribunal acogió su planteamiento. Se mantienen el arraigo nacional y la prohibición de contacto con la denunciante. La Fiscalía, que pide 14 años y dos días de cárcel por violación y abuso sexual, anunció que apelará al cambio de cautelar. La querellante cuestionó la demora. El exsubsecretario del Interior reiteró que se declara inocente. [*]

Crimen de carabinero en Quilleco: amplían detención y formalización será el jueves

El Juzgado de Garantía de Los Ángeles amplió por tres días la detención del imputado por el homicidio del sargento segundo Jaime Urrea, ocurrido durante un procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco. El tribunal declaró legal la aprehensión y admitió la querella del Ministerio de Seguridad Pública. La formalización quedó fijada para el jueves 8 de octubre, a las 11:55. La Fiscalía pidió el plazo adicional para recibir la autopsia y los peritajes del arma utilizada. La defensa se opuso, pero su solicitud fue rechazada. El imputado permanecerá en el Penal Biobío. [*]

Operación Apocalipsis: este martes se resuelve cautelar del exdirigente Álex Vega

La Fiscalía formalizó al exdirigente de Gendarmería Álex Vega por cohecho agravado reiterado, lavado de activos y apremios ilegítimos con resultado de muerte, en la Operación Apocalipsis. Le atribuye haber recibido pagos de internos para facilitar el ingreso de especies prohibidas a Santiago Uno entre 2020 y 2025. Su cónyuge, Grace Bascur, también fue formalizada por lavado de activos. La imputación a Vega incluye la muerte de un interno en 2018. El Ministerio Público pidió prisión preventiva para ambos. La defensa solicitó continuar la audiencia este martes, a las 10:30. [*]

Comisión despacha reforma que endurece sanciones por delitos graves de adolescentes

La comisión de Constitución del Senado terminó la votación de las indicaciones a la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. La propuesta eleva penas máximas para determinados delitos y restringe la sustitución de la internación en régimen cerrado. En los casos graves definidos por el proyecto, se exigirá cumplir más de la mitad de la condena antes de acceder a ese cambio. También incorpora reglas sobre reincidencia y traslados a recintos de Gendarmería al cumplir la mayoría de edad. La comisión acordó revisar las normas en una sesión especial antes de su paso a la Sala.

UdeC proyecta estancamiento o contracción del Biobío y desempleo cercano al 10 %

La Universidad de Concepción recortó sus proyecciones para la economía del Biobío y estima que la actividad regional variará este año entre una caída de 1,5 % y un crecimiento nulo. Su Informe Económico Regional advierte dos trimestres consecutivos de contracción y una industria manufacturera debilitada. El estudio proyecta que el desempleo regional cerrará 2026 en torno al 10 %. Para 2027 anticipa una expansión de entre 1 % y 2 %, con recuperación gradual. El académico Iván Araya atribuyó la revisión a un escenario internacional más adverso y a una demanda interna con escaso dinamismo.

Bolsonarismo gana peso en el Congreso brasileño antes del balotaje

El Partido Liberal de Bolsonaro se convirtió en la principal fuerza del Congreso brasileño tras las elecciones del domingo. La colectividad tendrá 28 de los 81 escaños del Senado desde febrero de 2027, al sumar 19 bancas ganadas a nueve mandatos que continúan. En la Cámara de Diputados obtuvo 121 de los 513 puestos, frente a 82 de la federación encabezada por el Partido de los Trabajadores de Lula. El Senado ratifica nombramientos del Supremo Tribunal Federal y del Banco Central. El nuevo Congreso acompañará al gobierno que surja del balotaje entre Flávio Bolsonaro y Lula, el 25 de octubre.

Sistema frontal tendrá este martes sus lluvias más intensas en la zona central

Un sistema frontal asociado a un río atmosférico tendrá este martes sus precipitaciones más intensas en la zona central y centro-sur. El pronóstico contempla alrededor de 20 milímetros en Santiago y hasta 40 en Valparaíso, con montos similares en sectores del Biobío y La Araucanía. También se espera nieve cordillerana por el descenso de la isoterma cero, desde Coquimbo hasta La Araucanía. Para el miércoles se prevé una disminución de las lluvias, mientras el jueves el foco estará en Coquimbo. En Biobío y Ñuble, la nieve se proyecta desde los dos mil metros sobre el nivel del mar.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia