Cancillería evalúa protesta a Judd y Congreso despacha las Reglas del Uso de la Fuerza

Cancillería evalúa protesta por dichos de Judd sobre el Estrecho de Magallanes

El canciller Francisco Pérez Mackenna evalúa una respuesta formal al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, y no descartó una nota de protesta. El diplomático vinculó una eventual ayuda por el Estrecho de Magallanes con la cooperación chilena en asuntos prioritarios para Washington. El ministro afirmó que Chile puede defender su soberanía por sí mismo. Durante la noche, Judd negó haber condicionado la soberanía chilena y sostuvo que sus palabras fueron sacadas de contexto. La Cancillería indicó que decidirá su reacción después de revisar las declaraciones completas.

Congreso despacha las RUF y oposición cuestiona las reglas sobre armas letales

El Congreso completó la tramitación de las Reglas del Uso de la Fuerza, presentadas durante el gobierno de Gabriel Boric. El Senado aprobó el informe de la comisión mixta por 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención, y dejó el proyecto listo para promulgación. José Antonio Kast celebró el despacho. La normativa regula la actuación de las policías y de las Fuerzas Armadas en determinadas circunstancias. El senador socialista Juan Luis Castro formuló reserva de constitucionalidad por las disposiciones sobre armas letales y la responsabilidad penal de los uniformados.

Bachelet abre la puerta a una tercera candidatura presidencial para 2029

Michelle Bachelet dejó abierta la posibilidad de competir por tercera vez por la Presidencia en 2029. En una entrevista con TVU y la Universidad de Concepción, respondió “Yo creo que sí, yo creo que sí” ante la referencia a que no hay segunda sin tercera. La exmandataria evitó confirmar una decisión electoral, pero aseguró que seguirá trabajando por la unidad del progresismo. Vinculó ese compromiso con su preocupación por retrocesos en derechos, especialmente de las mujeres. Su intervención ocurre después de retirar su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Subcomisión rechaza capítulo de Educación Superior tras reclamo de rectores

La Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos rechazó el capítulo de la Subsecretaría de Educación Superior, según informó el Consejo de Rectoras y Rectores. El organismo había pedido revertir las rebajas del Presupuesto 2027 y restituir los aportes basales a los valores de 2026 ajustados. Su vicepresidente, Osvaldo Corrales, advirtió que nuevos recortes afectarían las funciones universitarias. También solicitó permitir el uso del total de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario. El capítulo continuará su tramitación en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Desborde del Mapocho obliga a evacuar sectores de El Monte y Talagante

El desborde del río Mapocho obligó a evacuar sectores de El Monte y Talagante durante el sistema frontal. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres activó las alertas para el campamento Pedro de Valdivia, en Puerto Príncipe, y la localidad de La Manresa. Un operativo en Talagante rescató a 17 personas aisladas cerca de la ribera. Las lluvias también dejaron calles anegadas y cortes de electricidad en la Región Metropolitana. En el Maule se decretó alerta amarilla para Licantén y Curepto por la crecida del río Mataquito. El balance de afectación continúa en actualización.

Kast propone a Macarena Lobos y al fiscal de la banca para integrar la CMF

El gobierno nominó a Macarena Lobos y Juan Esteban Laval para integrar el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero. Lobos fue ministra de la Secretaría General de la Presidencia de Gabriel Boric; Laval es fiscal de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Las propuestas requieren el respaldo de cuatro séptimos del Senado. Buscan reemplazar a Augusto Iglesias y Bernardita Piedrabuena, cuyos períodos terminan este jueves. La nominación de Laval genera reparos por su paso desde el gremio bancario al organismo supervisor; sus partidarios destacan su experiencia técnica.

Flávio Bolsonaro plantea reformar la Constitución antes del balotaje con Lula

Flávio Bolsonaro precisó las reformas constitucionales que impulsará si gana la Presidencia de Brasil: modificar el Poder Judicial, reducir la edad penal y terminar con la reelección. El candidato planteó aprovechar la fuerza parlamentaria obtenida por su sector para promover estos cambios. Tras superar a Lula en la primera vuelta, sumó el apoyo del exgobernador Ronaldo Caiado. Ambos candidatos se enfrentarán nuevamente el 25 de octubre. El Partido Liberal de Bolsonaro consiguió 121 de los 513 escaños de la Cámara de Diputados, mientras Lula sostuvo reuniones con su equipo para preparar el balotaje.