Aluvión en Las Condes: suspenden clases en diez comunas y Quiroz responde por el IPC

Aluvión en Las Condes: seis lesionados y clases suspendidas en diez comunas

El aluvión en San Carlos de Apoquindo dejó seis personas lesionadas y llevó al Gobierno a anunciar zona de catástrofe en Las Condes. El Ministerio de Educación suspendió las clases de este viernes en las diez comunas de la Región Metropolitana bajo alerta roja por remoción en masa. El Ejército se sumó al despeje de barro y sedimentos. El delegado Germán Codina reconoció que las mallas de contención acordadas para el sector todavía no estaban operativas. El ministro Claudio Alvarado explicó que una orden de evacuación sin identificar zonas seguras podía generar confusión.

IPC sube 0,4 % y Quiroz atribuye al Banco Central la responsabilidad por la inflación

El IPC de septiembre subió 0,4 % y mantuvo la inflación anual en 4,1 %, por encima de la meta del Banco Central. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 0,6 %, mientras transporte avanzó 0,9 %. Tras conocer el resultado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó: “La inflación y el IPC son una responsabilidad del Banco Central”. El secretario de Estado sostuvo que deben adoptarse las medidas monetarias necesarias para contener los precios. También reconoció que la proyección de inflación de 3,8 % para el cierre de este año resulta exigente, aunque espera una desaceleración.

Gobierno y parlamentarios acuerdan priorizar 24 proyectos de seguridad

El Gobierno y parlamentarios de distintos sectores acordaron ordenar la tramitación de 24 proyectos contra el crimen organizado y el terrorismo. La reunión fue encabezada por los ministros José García Ruminot y Fernando Rabat, con participación del senador Pedro Araya y el diputado Jaime Mulet, entre otros. El calendario comenzará a ejecutarse después de la semana regional. El acuerdo incluye, además, seis nuevas iniciativas, entre ellas la ley orgánica de Gendarmería, una agencia para gestionar bienes decomisados y audiencias telemáticas para personas privadas de libertad de alta peligrosidad.

Judd afirma que no hay una Antártica chilena y el canciller defiende la soberanía

Se conocieron declaraciones del embajador estadounidense Brandon Judd sobre la Antártica, realizadas el martes en un encuentro de la Fundación Chilena del Pacífico. El diplomático afirmó que “no hay una Antártica que pertenezca a Chile” y aludió a las reclamaciones territoriales superpuestas de Chile y Argentina. El canciller Francisco Pérez Mackenna sostuvo que la soberanía chilena está definida y respaldada por tratados. La controversia se suma a los dichos de Judd sobre el estrecho de Magallanes, frente a los cuales el ministro evitó precisar si presentará una nota de protesta.

Sala Cuna: aplazan votación al 20 de octubre y sigue abierto el conflicto por financiamiento

La Comisión de Trabajo de la Cámara aplazó para el 20 de octubre la votación en general del proyecto de Sala Cuna. El principal desacuerdo sigue siendo el financiamiento: el Gobierno propone compensar los aportes al nuevo fondo con una rebaja de las cotizaciones patronales al Seguro de Cesantía. El ministro Tomás Rau abrió la puerta a otras fórmulas, pero mantuvo su rechazo a aumentar los costos laborales. La oposición exige resguardar el seguro, evitar copagos y reforzar la red pública y el estándar educativo. Oficialismo y oposición buscan un acuerdo antes del regreso de la semana distrital.

Tribunal mantiene prisión preventiva de Manuel Guerra y posterga juicio abreviado

El Cuarto Juzgado de Garantía mantuvo la prisión preventiva del exfiscal Manuel Guerra y postergó la audiencia para discutir un procedimiento abreviado. Su defensa aseguró que el acuerdo con el Ministerio Público sigue vigente. La Fiscalía de Arica revisa miles de páginas de mensajes de Telegram recuperados del abogado Luis Hermosilla, cuya formalización en esta investigación está fijada para el 26 de octubre. El fiscal Mario Carrera también contempla volver a tomar declaración a Andrés Chadwick como imputado, para aclarar diferencias entre los testimonios. Esa diligencia aún no tiene fecha.

Barros llama a la prudencia ante propuesta de detener buque chileno rumbo a Malvinas

El presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, planteó ante comisiones de la Cámara de Diputados de su país la posibilidad de detener un buque chileno que viajará a las islas Malvinas. El Danstar, de bandera chilena, proyecta transportar alimentos y provisiones desde Magallanes. El ministro de Defensa, Fernando Barros, llamó a la prudencia y destacó las relaciones cordiales entre ambos países. Sostuvo que la navegación con productos legales debe respetarse conforme a las normas internacionales y afirmó que no existen antecedentes que justifiquen una escolta.

La poeta canadiense Anne Carson obtiene el Nobel de Literatura 2026

La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson recibió el Premio Nobel de Literatura 2026. La Academia Sueca destacó una obra que dialoga con la tradición clásica y crea nuevas formas para la literatura contemporánea. Carson tiene 76 años y ha combinado su escritura con la traducción y la docencia universitaria. Entre sus libros figura Eros: Poética del deseo, que explora el amor y sus tensiones a partir de autores de distintas épocas. El premio está dotado con 11 millones de coronas suecas. La noticia la sorprendió durante un viaje a Islandia, según informó la secretaria de la Academia.