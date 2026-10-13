Bachelet convoca a seis partidos y Fiscalía investiga alud fatal en El Teniente

Bachelet convoca a seis partidos para coordinar a la oposición

Michelle Bachelet convocó para el jueves 15 de octubre a los presidentes de seis partidos de oposición en Horizonte Ciudadano. Confirmaron asistencia el Partido por la Democracia, Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Liberal, Partido Comunista y Democracia Cristiana. La reunión busca acordar posiciones frente a la contingencia y abordar la falta de coordinación del sector. Desde su entorno también la describen como un encuentro de camaradería, tras el homenaje en La Pintana. La convocatoria ocurre después de que abriera la posibilidad de una tercera candidatura presidencial, sin anunciar una postulación.

El Teniente: investigan por qué había trabajadores en un sector detenido por mal tiempo

La Fiscalía investiga las condiciones de seguridad en que dos trabajadores subcontratistas murieron tras un alud de nieve en El Teniente, el domingo. Codelco informó que realizaban inspecciones en un sector cuyas operaciones estaban detenidas por el mal tiempo. Los fallecidos pertenecían a San Lorenzo, que prestaba servicios a Aura. La Dirección del Trabajo mantendrá suspendidas las labores afectadas hasta que se acrediten condiciones de seguridad. Las tres empresas deberán entregar antecedentes en un plazo máximo de cuatro días hábiles. Las pericias buscan esclarecer las causas y eventuales responsabilidades.

Las Condes suspende clases en 21 establecimientos tras el aluvión

La autoridad educacional suspendió las clases de este martes en 21 establecimientos de Las Condes: 12 colegios y nueve jardines infantiles. La medida busca facilitar la limpieza y el retiro de material tras el aluvión en San Carlos de Apoquindo, y resguardar a las comunidades educativas. La Universidad de los Andes y la Universidad del Desarrollo realizarán actividades remotas para reducir los desplazamientos hacia el sector. La suspensión escolar se limita a los recintos incluidos en la nómina oficial. Hasta el cierre de esta edición, no se había anunciado una suspensión general para la Región Metropolitana.

Familia de Daniel Valdés pide indagar a expolicías imputados por secuestro

La familia del subcomisario Daniel Valdés, asesinado en enero de 2023, pidió esclarecer qué saben exfuncionarios de la Policía de Investigaciones imputados por secuestro de ciudadanos chinos. Entre ellos está Rodrigo Navarrete, quien llegó al lugar del asesinato. Luis Vásquez, conocido como “Lucho Plátano”, fue condenado por el crimen y otros delitos. Los familiares cuestionan la explicación de un robo frustrado y reclaman resolver antecedentes pendientes. La Fiscalía Regional Sur mantiene una investigación adicional, encargada al departamento OS-9 de Carabineros.

El Olivar: peritaje avala reparaciones, pero Minvu mantiene demolición de 330 casas

Un peritaje encargado por el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso concluyó que las fallas de viviendas reconstruidas en El Olivar pueden corregirse y las atribuyó al diseño del proyecto aprobado por el Servicio de Vivienda y Urbanización. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, encabezado por Iván Poduje, mantiene la demolición de 330 casas. La cartera cuestiona que el informe no revisara la ingeniería ni las memorias de cálculo y sostiene que las viviendas no cumplen estándares de seguridad. El ministerio aportará nuevos antecedentes técnicos al proceso judicial. Son viviendas de la reconstrucción tras el megaincendio de 2024.

Codelco: investigan una eventual doble contabilización de cobre

Codelco enfrenta una investigación por eventuales irregularidades en registros de cobre de 2024 y 2025, con antecedentes que involucran a Ministro Hales y Salvador. Se revisa una eventual contabilización duplicada de material entre divisiones. El Ministerio Público recibió antecedentes; además, está desarrollándose una auditoría externa. En mayo, la estatal reconoció una sobrestimación cercana a 27 mil toneladas en su producción de 2025. La nueva indagatoria examina los registros de inventarios; sus conclusiones y la determinación del impacto contable permanecen pendientes.

Kast anuncia rebajas de hasta 25 % para el TAG de Autopista Central

El presidente José Antonio Kast anunció un acuerdo para rebajar el TAG de Autopista Central: 10 % fuera de horario punta y 25 % en punta y saturación. El beneficio se aplicará a usuarios que paguen sus cuentas dentro de los primeros 60 días. Como contraparte, la concesión se extenderá por 20 meses. El acuerdo requiere revisión administrativa antes de entrar en vigor; Kast estimó su aplicación para el primero de enero de 2027. El Ministerio de Obras Públicas mantiene conversaciones con otras autopistas urbanas. El descuento dependerá del horario de cada viaje y del cumplimiento de las condiciones de pago.

Lula endurece su discurso de seguridad antes del balotaje frente a Flávio Bolsonaro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, endureció su discurso contra el crimen organizado antes del balotaje del 25 de octubre frente a Flávio Bolsonaro. El Gobierno impulsa una reforma constitucional para ampliar las competencias federales en seguridad pública. La iniciativa, aprobada por la Cámara de Diputados, enfrenta una votación en comisión del Senado esta semana. La coordinación policial sigue en discusión legislativa. Bolsonaro propone clasificar al Primer Comando de la Capital y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas.