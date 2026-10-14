Tormenta en Santiago: clases suspendidas, caso Vivanco y recortes universitarios

Tormenta en Santiago: suspenden clases tras inundaciones y daños

Las intensas lluvias y granizos que afectaron a Santiago durante la tarde del martes provocaron inundaciones y daños en distintos sectores de la Región Metropolitana. Para este miércoles, las autoridades suspendieron clases en establecimientos públicos de Providencia, Ñuñoa y Santiago. En Las Condes también se mantuvo el cierre de algunos recintos educacionales afectados por el aluvión de la semana anterior. Las medidas buscan permitir labores de limpieza, revisar filtraciones y evaluar las condiciones de seguridad. Los municipios deberán informar cuándo podrán retomarse las actividades escolares.

Caso Muñeca Bielorrusa: Migueles declara que Vivanco conocía pagos

Una nueva declaración de Gonzalo Migueles ante la Fiscalía incorporó antecedentes sobre el conocimiento que habría tenido Ángela Vivanco de pagos relacionados con el litigio entre Codelco y el consorcio Belaz-Movitec. Migueles afirmó que en septiembre de 2023 informó a la entonces ministra de la Corte Suprema que el abogado Eduardo Lagos compartiría sus honorarios si obtenía resultados favorables. También reconoció cinco pagos que sumaron 95 mil dólares. Su testimonio contradice declaraciones anteriores en las que ambos habían negado que Vivanco conociera estos acuerdos. La investigación continúa en desarrollo.

Kast designa a Leonardo Romanini como nuevo comandante en jefe de la FACh

El Presidente José Antonio Kast designó al general de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez como nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. El nombramiento fue informado durante la jornada del martes y corresponde a una decisión del Mandatario sobre la conducción de una de las ramas de las Fuerzas Armadas. Romanini se había desempeñado como jefe del Estado Mayor Conjunto durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Su designación marca una nueva etapa en la dirección institucional de la FACh, organismo encargado de las operaciones aéreas y de las funciones de defensa que le corresponden.

Rectores advierten que recortes del Presupuesto 2027 ponen en riesgo a universidades

Rectores de distintas universidades cuestionaron los recursos contemplados para educación superior en el proyecto de Presupuesto 2027. Las autoridades advirtieron que los recortes podrían afectar la docencia, la investigación y los procesos de admisión. El Consejo de Rectoras y Rectores señaló que la reducción de aportes basales supera los 36 mil millones de pesos y pidió abrir un diálogo con el Gobierno y el Congreso. La partida ya enfrentó un rechazo en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos. Desde el Ejecutivo han defendido la necesidad de ordenar el gasto fiscal y priorizar la educación inicial.

Paulina Núñez cuestiona diseño del Gobierno y pide reforzar la vocería

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, de Renovación Nacional, pidió revisar el diseño político del Gobierno de José Antonio Kast y cuestionó los resultados del modelo de biministros. La parlamentaria también planteó la necesidad de reforzar la vocería del Ejecutivo para explicar sus decisiones. Sus declaraciones se producen en medio de críticas a las medidas destinadas a enfrentar el desempleo y a la estrategia comunicacional de La Moneda. Pese a esos cuestionamientos, Núñez participó junto al Presidente en el lanzamiento de la Semana de la Pyme. El episodio refleja diferencias dentro del oficialismo.

Gobierno responde a embajador de Estados Unidos por declaraciones sobre Magallanes

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, cuestionó las declaraciones del embajador estadounidense Brandon Judd sobre el estrecho de Magallanes y la Antártica. El secretario de Estado afirmó que la soberanía chilena sobre el estrecho no está en discusión y que el país la ejerce sin presiones ni negociaciones. También sostuvo que los dichos del diplomático generan ruido en la relación bilateral. Alvarado indicó que Cancillería mantiene conversaciones con el embajador y adoptará las acciones que estime convenientes. El episodio abrió una controversia diplomática.

Gobierno anuncia proyectos ProPyme y 5.000 firmas electrónicas gratuitas

Durante el inicio de la Semana de la Pyme 2026, el Gobierno anunció que presentará dos proyectos de ley ProPyme al Congreso dentro de los próximos 30 días. El Presidente José Antonio Kast y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dieron a conocer las medidas durante una actividad en La Moneda. También se anunció la Formalizatón, iniciativa que entregará cinco mil firmas electrónicas avanzadas gratuitas para facilitar la formalización de emprendedores. La Semana de la Pyme se desarrollará hasta el 16 de octubre e incluirá más de 380 actividades en las dieciséis regiones del país.