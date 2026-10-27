ClicAM: desborde de Quebrada Honda, suspensión de clases y reforma al INDH

Desborde de Quebrada Honda obliga a suspender clases en sector de Las Condes

El desborde de Quebrada Honda provocó una nueva emergencia en Las Condes y obligó a suspender las clases presenciales de este martes en los establecimientos ubicados dentro del polígono de seguridad de San Carlos de Apoquindo. El ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, informó que el caudal superó la capacidad de la infraestructura hídrica y que se desplegó maquinaria para recuperar el curso del agua. Senapred declaró alerta roja en diez comunas precordilleranas de la Región Metropolitana. En Lo Barnechea, Bomberos informó que trabajaba en evacuar a 16 personas de un hogar de adultos mayores inundado.

Reforma al INDH limita querellas y oficialismo propone quitarle el presupuesto

El Gobierno busca quitar al Instituto Nacional de Derechos Humanos la facultad de presentar querellas y reducir su Consejo de 11 a cinco integrantes. A esa reforma se suma una indicación de diputados oficialistas para dejar al organismo sin presupuesto en 2027. Amnistía Internacional cuestionó que eliminar las querellas fortalezca al instituto y advirtió un debilitamiento de la persecución penal de violaciones a los derechos humanos. El Ejecutivo sostiene que busca reforzar su autonomía y concentrarlo en la prevención. La oposición pidió retirar la suma urgencia.

Oposición exige salida de Rabat y evalúa acusación constitucional

La oposición exigió a José Antonio Kast la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Seis bancadas trabajan en los fundamentos de una eventual acusación constitucional, que todavía no ha sido presentada. Kast ratificó su confianza en Rabat y encargó una reforma para impedir nuevas reducciones de pena en estos casos. El proyecto no revoca automáticamente los beneficios ya concedidos. La Comisión de Constitución del Senado fue convocada para este martes a las 16:30 horas.

Superintendencia advirtió desde 2024 a las AFP por riesgos que golpearon al Fondo E

La Superintendencia de Pensiones advirtió desde 2024 a las AFP sobre los riesgos de aumentar sus inversiones en derivados financieros. Su titular, Joaquín Cortez, informó ante la Cámara que hubo reuniones con gerentes y advertencias a los directorios. En enero de 2025, un oficio exigió fortalecer los controles y fijar límites de exposición aceptable. Estas operaciones aumentaron la sensibilidad de las carteras a las tasas de interés. El Fondo E perdió un 4,92 % en septiembre y acumuló una caída real de 10,39 % en los primeros nueve meses de 2026, según los antecedentes presentados.

Chile posterga ingreso a coalición anticárteles de Trump por reparos militares

El Gobierno decidió postergar la adhesión de Chile a la Coalición Americana contra los Cárteles, impulsada por Estados Unidos. El ministro de Defensa, Fernando Barros, planteó reparos al enfoque militar del acuerdo durante las conversaciones del gabinete. Una delegación encabezada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, viajará este martes a República Dominicana para comunicar que Chile necesita más tiempo. El Ejecutivo solicitará semanas adicionales para estudiar los documentos de gobernanza y el plan estratégico. Mientras se desarrolla esa revisión, el país seguirá como observador.

Tornado daña viviendas y un colegio de Requínoa

Un tornado dañó viviendas, postes eléctricos y el Colegio Tricahue en Requínoa, en la Región de O’Higgins. Senapred declaró alerta roja comunal tras el fenómeno registrado el lunes cerca de las 17:30 horas. La Dirección Meteorológica de Chile lo clasificó preliminarmente como EF2, categoría asociada a vientos de entre 179 y 218 kilómetros por hora. El alcalde Waldo Valdivia informó que los estudiantes no resultaron lesionados. El establecimiento sufrió daños en el gimnasio, las techumbres y los ventanales. También hubo árboles caídos e interrupciones del suministro eléctrico.

Seremi de Economía cuestiona elección de Lula y oposición pide su salida

La seremi de Economía de Arica y Parinacota, Romina Cifuentes, difundió tres videos que cuestionaban la elección presidencial de Brasil y luego los retiró de Instagram. Las publicaciones contrastaron con la llamada de José Antonio Kast para felicitar a Lula da Silva y comprometer su asistencia al cambio de mando. Diputados opositores cuestionaron la actuación de la autoridad, pidieron su salida y anunciaron acciones ante Contraloría por falta de prescindencia política. El Ministerio de Economía no respondió a la consulta de El Mostrador sobre las publicaciones y su eliminación.

Partido de Bolsonaro reconoce resultado y Trump cuestiona elección brasileña

El Partido Liberal de Brasil reconoció el resultado de la elección presidencial, mientras Flávio Bolsonaro anunció que encabezará la oposición sin admitir su derrota ante Lula da Silva. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la legitimidad de los comicios, y el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, rechazó sus declaraciones por falta de pruebas. Bolsonaro destacó que cuenta con una mayoría en ambas cámaras del Congreso para enfrentar al Gobierno. Lula agradeció las felicitaciones de mandatarios extranjeros, entre ellos José Antonio Kast, con quien conversó por teléfono.