ClicAM: rebajas por drogas, juicio político a Peña y oficio por inversiones de las AFP

Justicia rebajó condenas a 115 extranjeros sentenciados por delitos de drogas

El Ministerio de Justicia también concedió rebajas de condenas a extranjeros sentenciados por delitos de drogas. Una investigación de Interferencia, recogida por El Mostrador, identificó 115 casos entre 150 decretos revisados. Al menos 13 beneficiados fueron detenidos en la frontera norte o en rutas cercanas. Los documentos fueron firmados por Fernando Rabat o por Luis Silva como ministro subrogante. Aplican el criterio de que la gravedad del delito no permite denegar el beneficio, la misma interpretación utilizada en las rebajas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores.

Senado paraguayo inicia juicio político contra Peña mientras su renuncia sigue pendiente

El Senado de Paraguay inició el juicio político contra el presidente Santiago Peña, cuya renuncia aún no ha sido aceptada por el Congreso. La sesión convocada para resolver su dimisión fracasó por falta de cuórum, por lo que sigue formalmente en el cargo. El proceso se abrió tras la crisis de Ueno Bank y los cuestionamientos a sus vínculos con la entidad. Peña anunció que ejercerá su defensa y colaborará con las investigaciones. Para este viernes está prevista la toma de juramento de los senadores que integrarán el tribunal encargado de resolver la acusación.

Senado oficia a Pensiones para aclarar exposición de las AFP a la crisis de Paraguay

El Senado ofició al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, para esclarecer la exposición de los fondos previsionales a la crisis de Paraguay. El documento fue firmado por la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, y los jefes de todos los comités parlamentarios. Solicita detallar inversiones directas e indirectas en Ueno Bank, su grupo empresarial y otros emisores paraguayos, tanto vigentes como de los últimos tres años. También pide informar eventuales pérdidas y medidas de resguardo. El oficio requiere antecedentes; por sí mismo no acredita fondos afectados.

Kast descarta cambios de gabinete antes del comité político del viernes

El presidente José Antonio Kast volvió a descartar un cambio de gabinete, en medio de los cuestionamientos al ministro de Justicia, Fernando Rabat. Desde Madrid, sostuvo que la decisión de mantener o remover a los ministros le corresponde al mandatario y no a los partidos. Kast agradeció la colaboración de las colectividades oficialistas y aseguró que mantiene contacto con sus dirigentes y parlamentarios. También anunció un comité político para este viernes, destinado a revisar el avance de la agenda legislativa y la discusión del Presupuesto, tras su gira por Europa.

Presupuesto: Comisión Mixta rechaza Educación y siguen pendientes recursos para salud primaria

La Comisión Mixta de Presupuestos rechazó la partida de Educación, con dos votos a favor, 11 en contra y 11 abstenciones. La discusión estuvo marcada por los recortes y la eliminación del beneficio de computadores para estudiantes. El rechazo se suma a los recursos de atención primaria de salud y Aduanas, mientras Ciencia pasó con informe negativo tras su votación en subcomisión. El Gobierno deberá abordar las reposiciones en las siguientes etapas legislativas. Al cierre de la información revisada, la comisión seguía con Desarrollo Social, sin confirmación del despacho total.

Codelco cifra en 42.100 toneladas la producción artificial y busca recuperar bonos mal pagados

Codelco identificó preliminarmente 42.100 toneladas de cobre contabilizadas indebidamente durante 2024 y 2025. El presidente del directorio, Bernardo Fontaine, advirtió que las auditorías siguen en curso y que las cifras no son definitivas. Las irregularidades también alteraron el cálculo de incentivos y elevaron artificialmente los inventarios en unas 17 mil toneladas. El castigo contable se estima entre 120 y 140 millones de dólares. Fontaine anunció que la empresa buscará recuperar los bonos mal pagados, cuyos montos se están calculando, y confirmó la desvinculación de ocho ejecutivos el 29 de octubre.

Codelco confirma llegada de relaves al río Blanco y reporta resultados de análisis del agua

Codelco confirmó que entre uno y cinco metros cúbicos de relaves alcanzaron el río Blanco tras una obstrucción en la canaleta de División Andina. La empresa atribuyó el incidente a un objeto que cayó al sistema por el deslizamiento de nieve durante el deshielo. La emergencia obligó a detener la planta concentradora. Según la estatal, los análisis de una entidad técnica de fiscalización ambiental no detectaron variaciones significativas en parámetros como pH, conductividad y temperatura, ni cambios en la calidad o apariencia del agua. Continúan el monitoreo y las medidas preventivas.

Falsas amenazas de bomba afectan al menos 25 vuelos y activan coordinación europea

Las falsas amenazas de bomba afectaron al menos 25 vuelos entre países europeos y obligaron a realizar desvíos, inspecciones y despliegues de seguridad. España, Italia, Francia y Bulgaria estuvieron entre los países afectados. Los controles de las aeronaves no detectaron amenazas para los pasajeros. La Comisión Europea activó un mecanismo de intercambio de información entre los Estados miembros, aunque advirtió que aún es pronto para determinar si los incidentes están relacionados. La agencia europea de seguridad aérea mantiene seguimiento de los efectos de estas alertas sobre las operaciones.