ClicAM: paro camionero, fallos sobre rebajas de penas y rechazo de recursos de Educación

Gobierno anuncia congelamiento de combustibles, pero camioneros mantienen el paro

El Gobierno anunció que congelará las alzas de los combustibles hasta comienzos de febrero y enviará al Congreso un proyecto para revertir el aumento que rige desde este jueves. Claudio Alvarado explicó que la rebaja dependerá de la aprobación y promulgación de la ley. El Ejecutivo también comprometió extender beneficios tributarios para transportistas hasta diciembre de 2027. Los camioneros mantuvieron la paralización tras las reuniones en La Moneda, sin acuerdo sobre sus demandas. Alvarado advirtió que utilizará las herramientas legales para garantizar el tránsito.

Fallos de la Suprema cuestionan defensa de Rabat

Una investigación de El Mostrador revisó cinco fallos sobre rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores. En cuatro, la Corte Suprema confirmó el rechazo del beneficio; en otro, resolvió a favor del condenado. Las decisiones muestran que coexistían interpretaciones distintas antes del cambio de criterio del Ministerio de Justicia. Fernando Rabat había defendido ante el Congreso que debía seguir la jurisprudencia del máximo tribunal. Los antecedentes cuestionan que existiera una doctrina única que obligara a conceder automáticamente las reducciones de pena.

Cámara rechaza recursos de Educación

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó los recursos de Educación durante la discusión del Presupuesto 2027. La indicación del Ejecutivo buscaba restituir montos desestimados previamente, mientras las glosas de información se mantuvieron aprobadas. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comprometió abordar en el Senado la continuidad de las becas de acceso a tecnologías, entre ellas el programa Yo elijo mi PC. Planteó mantener la entrega de computadores junto con mejoras para su uso educativo. La propuesta deberá resolverse durante la tramitación en la Cámara Alta.

Quiroz reconoce recesión técnica

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció en una entrevista con Bloomberg que Chile atraviesa una recesión técnica y atribuyó el deterioro principalmente a la caída de la producción de cobre. Defendió el desempeño de los sectores no mineros y las reformas económicas del Gobierno. Su diagnóstico se conoce con un desempleo de 9,8 % y expectativas de crecimiento nulo para este año. Quiroz proyectó una expansión cercana al 3 % en 2027. También planteó evaluar, a largo plazo, una mayor inversión privada en Codelco, manteniendo el control estatal de la empresa.

Cuestionan reserva de decretos de rebaja de penas

El Ministerio de Justicia entregó al Senado antecedentes de rebajas de condena por delitos sexuales contra menores, correspondientes al período 2022 a 2026. Los documentos quedaron bajo custodia de la secretaría de la Comisión de Constitución, sin autorización para reproducirlos ni divulgarlos. La secretaría invocó normas de protección de datos personales. Senadoras de oposición cuestionaron que faltaran antecedentes sobre condenados por violaciones a los derechos humanos y narcotráfico. Rabat sostuvo que se trataba de una primera entrega y comprometió responder las solicitudes del Parlamento, sin precisar un plazo.

Robo bancario en Concepción supera los $8.520 millones

La Fiscalía y la Policía de Investigaciones actualizaron el monto sustraído desde una sucursal bancaria del centro de Concepción. Según los antecedentes difundidos, el robo superó los 8.520 millones de pesos, además de 80 mil dólares y 30 mil euros en efectivo. La policía informó que participaron al menos diez personas. Los investigadores establecieron que los autores desactivaron una cámara e ingresaron desde una vivienda colindante, mediante un forado, hasta llegar a la bóveda. Las diligencias continúan para identificar a los responsables y recuperar el dinero sustraído.

Huelga general en España por vivienda y salarios

España vivió este miércoles una huelga general de 24 horas, convocada por Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores y colectivos de vivienda. La movilización reclamó mejoras salariales y respuestas al encarecimiento de los arriendos y del costo de vida. Hubo cortes de carreteras, interrupciones del transporte y enfrentamientos con la policía. Los sindicatos reportaron una alta participación en puertos e industrias. Empresarios y partidos de derecha cuestionaron el carácter electoral de la protesta, realizada antes de los comicios anticipados del 29 de noviembre.