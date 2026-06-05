Corea del Centro: megarreforma del Gobierno sigue levantando interrogantes e inquietudes
En la oposición siguen los cuestionamientos al plan económico del Gobierno, que busca recortar unos 6 mil millones de dólares de gasto fiscal en 18 meses. El ambiente se tensionó más luego de que La Moneda presentase un proyecto de ley que busca aumentar la deuda pública en 6.200 millones de dólares
En la oposición siguen los cuestionamientos al plan económico del Gobierno, que busca recortar unos 6 mil millones de dólares de gasto fiscal en 18 meses. El ambiente se tensionó más luego de que La Moneda presentase un proyecto de ley que busca aumentar la deuda pública en 6.200 millones de dólares. Vale decir, casi el mismo montó que busca ahorrar.
Hoy en Corea del Centro de El Mostrador, con Fran Castillo: analizamos el estado de la discusión con el abogado Rodrigo Castillo y el editor de El Mostrador Semanal, Iván Weissman.
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