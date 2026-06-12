Corea del Centro: AC contra exministro Grau genera preocupación por el antecedente que genera

El reloj comenzó a correr para el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Este viernes fue notificado formalmente de la acusación constitucional presentada en su contra, activando el plazo legal de diez días para responder ante la comisión revisora de la Cámara de Diputados. De acuerdo a la ley vigente, el exsecretario de Estado tiene hasta el 22 de junio para presentar personalmente su defensa o remitir un escrito de contestación.

Mientras la defensa prepara su respuesta, la comisión encargada de revisar el libelo iniciará la próxima semana la etapa preliminar del proceso con la comparecencia de especialistas en materias económicas y financieras, antes de entrar al análisis de fondo de la acusación.

Hoy en Corea del Centro, con Fran Castillo: conversamos sobre la AC y sobre la política nacional con el abogado Rodrigo Castillo y el editor de El Mostrador Semanal, Iván Weissman.