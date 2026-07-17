Sistema frontal: Valparaíso queda bajo alerta roja con más de 200 mil hogares sin electricidad

Senapred elevó a roja la alerta vigente en la Región de Valparaíso debido al deterioro de las condiciones meteorológicas y a la sucesión de emergencias provocadas por el sistema frontal. La medida reemplaza la alerta amarilla y permitirá movilizar todos los recursos disponibles para enfrentar el evento.

La decisión fue adoptada junto a la Delegación Presidencial Regional, tras evaluar las advertencias de la Dirección Meteorológica de Chile por lluvias intensas, fuertes vientos, nevadas con ventiscas y posibles tormentas eléctricas durante los próximos días.

#SenapredValpo Se cancela Alerta Amarilla y declara Alerta Roja para la Región de Valparaíso por evento meteorológico.https://t.co/sBBOmCb5ja pic.twitter.com/LmKGj4Rrwf — SENAPRED (@Senapred) July 18, 2026

El director regional de Senapred, Christian Cardemil, explicó a la prensa que la medida responde al comportamiento del frente, a los medios ya desplegados y a los distintos incidentes registrados. Además, llamó a la población a seguir las instrucciones de la autoridad, consultar canales oficiales y reforzar el autocuidado.

200 mil clientes sin suministro eléctrico en la región

Las precipitaciones han afectado con mayor intensidad a las provincias de Quillota, Marga Marga y Valparaíso. Hasta ahora se han desarrollado cuatro evacuaciones por inundaciones y remociones en masa, mientras el aumento de los caudales llevó a emitir seis alertas SAE preventivas.

Senapred informó también que el Tranque La Luz alcanzó su capacidad máxima y será sometido a un desagüe programado. En Viña del Mar, una remoción en masa afectó a una vivienda.

La emergencia mantiene a 209.668 clientes sin suministro eléctrico en la región. La Ligua figura entre las comunas más afectadas, con más de 18.300 hogares sin servicio.

Sernageomin advirtió una alta probabilidad de aluviones, derrumbes y otras remociones en masa en el litoral, la cordillera de la Costa, los valles precordilleranos y la precordillera. El riesgo en la alta cordillera, en cambio, fue calificado como bajo.

Como medida preventiva, Conaf ordenó el cierre de las áreas silvestres protegidas de la región. Valparaíso permanece además bajo el estado de emergencia preventiva decretado el 13 de julio por el Ministerio del Interior para las regiones comprendidas entre Atacama y Los Ríos.