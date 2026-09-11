Corea del Centro: Conmemoración del primer 11 de septiembre de Kast

Este 11 de septiembre se cumplen 53 años desde el Golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende e instauró una dictadura cívico-militar entre 1973 y 1990.

Desde las organizaciones ciudadanas y políticas, actividades de conmemoración se dieron cita en todo el país para valorizar la historia detrás de cada persona que fue exiliada, herida, asesinada o desaparecida por la Dictadura. La cifra de desaparecidos, según la reciente publicación que hizo el Diario Oficial, es de 3213 personas; hombres, mujeres y niños, de todo el país, con o sin militancia política.

Mientras este escenario ocurre, el Presidente José Antonio Kast se restó de toda conmemoración oficial respecto al quiebre de la democracia. El mandatario decidió seguir con su agenda de forma habitual, viajando a la Región de Los Ríos.

Hoy en Corea del Centro de El Mostrador, con Fran Castillo: conversamos sobre un nuevo aniversario del Golpe de Estado junto al abogado Rodrigo Castillo y al editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman.