Corea del Centro: Chile entra al Escudo de Trump y abre discusión sobre margen que deja para el país

Chile se incorporó al Escudo de las Américas impulsado por Donald Trump. En Corea del Centro de El Mostrador, con Fran Castillo: analizamos por qué el Gobierno tomó esa decisión, qué dudas abre sobre el margen de acción de Chile y qué deberá explicar el canciller Francisco Pérez Mackenna en su interpelación.

También revisamos la discusión del Presupuesto 2027, las prioridades de gasto, el desempleo y el efecto que podrían tener en Chile eventuales restricciones estadounidenses a las exportaciones de diésel. Política exterior y cuentas fiscales marcarán la próxima semana del Gobierno.