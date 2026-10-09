Corea del Centro: Presupuesto bajo presión el Gobierno enfrenta el costo político de los recortes

El Gobierno y parlamentarios de distintos sectores acordaron ordenar la tramitación de 24 proyectos contra el crimen organizado y el terrorismo, además de sumar seis nuevas iniciativas. Entre ellas se encuentran una ley orgánica para Gendarmería, una agencia para administrar bienes decomisados y audiencias telemáticas para internos de alta peligrosidad.

En paralelo, el aluvión en San Carlos de Apoquindo dejó seis lesionados y llevó al Ejecutivo a declarar zona de catástrofe en Las Condes. También se suspendieron las clases en diez comunas bajo alerta roja y el Ejército se sumó a las labores de despeje. El delegado Germán Codina reconoció que las mallas de contención previstas para el sector aún no estaban operativas.

En Corea del Centro de El Mostrador, con Fran Castillo: analizamos por qué un presupuesto considerado responsable desde el punto de vista macroeconómico puede generar fuertes costos políticos cuando los recortes llegan a universidades, programas sociales, ciencia y otros sectores con capacidad de movilización.