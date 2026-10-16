Corea del Centro: ¿qué hay detrás del duro golpe al fondo E?

Los fondos de pensiones chilenos enfrentan una valoración negativa de US$7.700 millones en sus posiciones de derivados vinculados a las tasas de interés extranjeras, luego de que el alza de los rendimientos de los bonos estadounidenses revirtiera una estrategia de inversión que anteriormente había generado ganancias. El deterioro coincide con una caída acumulada de 10,4% del Fondo E durante 2026 y con nuevas exigencias regulatorias que obligan a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) a reducir su exposición a estos instrumentos.

De acuerdo con información publicada por Bloomberg, basada en cifras de la Superintendencia de Pensiones, las posiciones en derivados de tasas extranjeras registraban ganancias por US$1.400 millones hace un año. Sin embargo, a septiembre de 2026 su valoración de mercado había pasado a terreno negativo, alcanzando los US$7.700 millones.

Hoy en Corea del Centro de El Mostrador, con Fran Castillo: conversamos sobre el golpe a los fondos previsionales junto al abogado Rodrigo Castillo y al editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman.