El 20 de noviembre pasado, el matemático e investigador de Anthropic Levent Alpöge anunció una demostración de la hipótesis de Riemann, abierta desde 1859 y que fue desarrollada con ayuda de la IA Claude, formalizada en unos 17 millones de líneas de código en Lean y validada por verificadores formales.

Sin embargo, que una máquina valide 17 millones de líneas no equivale a que los matemáticos entiendan el argumento. Premios como los Problemas del Milenio del Instituto Clay exigen publicación revisada por pares y aceptación amplia de la comunidad, algo difícil si los expertos no logran traducir el código a un argumento conceptual claro.

Sobre las nuevas fronteras del conocimiento conquistadas por la inteligencia artificial (además de la telenovela de Jensen Huang tras su regreso a la cabeza de NVIDIA, las nuevas cifras de desempleo y los problemas económicos del Gobierno) conversamos en este capítulo de Corea del Centro de El Mostrador, con Fran Castillo, junto al abogado Rodrigo Castillo y al editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman.